Трагедия на стройке будущего Центра катастроф в Сигулде: бетонная плита придавила рабочего насмерть
На прошлой неделе в Сигулде произошёл смертельный несчастный случай на строительной площадке. Один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью, во время строительных работ. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, были ли соблюдены все требования техники безопасности.
Инцидент произошёл на стройке Центра управления катастрофами в Сигулде. Проезжавшие мимо люди заметили у объекта оперативные службы — к сожалению, их появление было связано с трагедией, сообщает "Degpunktā".
"23 октября в Сигулде, во время строительных работ, погиб мужчина 1968 года рождения. В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс по статье 20 Уголовного закона, и ожидается заключение Государственной инспекции труда о том, были ли соблюдены правила безопасности на рабочем месте", — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
По неофициальной информации, на одного из работников упала бетонная плита, смертельно придавив его. Государственная инспекция труда подтвердила, что получила сообщение от работодателя о происшествии, но все обстоятельства пока выясняются. "Сотрудник Видземского регионального отделения Государственной инспекции труда начал расследование несчастного случая и провёл проверку на месте. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происшествия, в том числе — были ли соблюдены требования охраны труда", — пояснила представитель инспекции Иева Владимирова.
Строительные работы по указанному адресу выполняет компания Monum. Её представители в письменном комментарии отметили, что воздерживаются от более подробных заявлений, пока идёт расследование: "Можем подтвердить, что погибший не являлся сотрудником компании Monum. Предприятие полностью сотрудничает с ответственными структурами и предоставляет всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств. SIA Monum выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего".