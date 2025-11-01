Трагедия на стройке будущего Центра катастроф в Сигулде: бетонная плита придавила рабочего насмерть

По неофициальной информации, на одного из работников упала бетонная плита, смертельно придавив его. Государственная инспекция труда подтвердила, что получила сообщение от работодателя о происшествии, но все обстоятельства пока выясняются. "Сотрудник Видземского регионального отделения Государственной инспекции труда начал расследование несчастного случая и провёл проверку на месте. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происшествия, в том числе — были ли соблюдены требования охраны труда", — пояснила представитель инспекции Иева Владимирова.