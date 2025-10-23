Сигулда снова покорила сердца: город признан самым любимым в Балтии
Завершилось исследование Baltic Brand Forum and Awards 2024, в ходе которого были определены самые любимые бренды в Латвии и странах Балтии. Среди лауреатов этого года Сигулда вновь заняла первое место в рейтинге городов и уже в пятый раз получила титул «Самого любимого города».
Согласно исследованию Brand Capital 2024, Сигулда признана самым любимым городом Балтии по оценке жителей Латвии, набрав 36 % голосов. На втором месте оказалась Таллин (35,5 %), на третьем — Лиепая (32,6 %), на четвёртом — Рига (32,3 %), а на пятом — Вентспилс (31,1 %). Благодаря своему бренду и слогану «Sigulda aizrauj», город вновь завоевал симпатии жителей Латвии, подтвердив свой статус привлекательного направления для туризма, культуры и комфортной жизни, сообщает Vietējā Latgales Avīze.
Финалисты исследования определялись на основе масштабного исследования брендов и стиля жизни Brand Capital, проведённого одной из крупнейших исследовательских компаний Европы — Norstat. В этом году в опросе приняли участие более 3000 жителей стран Балтии, ответивших почти на 300 вопросов о своём образе жизни и отношении к брендам. Это позволило выяснить мнение потребителей примерно о 600 брендах региона.
Впервые Сигулда получила титул самого любимого города Латвии в 2018 году и удерживала лидерство до 2021 года. В 2022-м первенство перешло к Вентспилсу, а в прошлом году звание досталось Таллину.