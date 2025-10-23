Сигулда снова покорила сердца: город признан самым любимым в Балтии

Финалисты исследования определялись на основе масштабного исследования брендов и стиля жизни Brand Capital, проведённого одной из крупнейших исследовательских компаний Европы — Norstat. В этом году в опросе приняли участие более 3000 жителей стран Балтии, ответивших почти на 300 вопросов о своём образе жизни и отношении к брендам. Это позволило выяснить мнение потребителей примерно о 600 брендах региона.