В Сигулдском крае создают кладбище для домашних животных
Самоуправление Сигулдского края, откликаясь на инициативы жителей и развивая сферу ритуальных услуг, начало работу над проектом кладбища для домашних животных.
После изучения нескольких возможных мест, подходящих для захоронений питомцев и удобных для посещения жителями, наиболее подходящим признан участок рядом с существующим кладбищем в волости Аллажи — в прилегающем лесном массиве. Здесь планируется обустроить участок площадью около 0,2 гектара, благоустроенный в соответствии со всеми санитарными и экологическими требованиями, сообщило самоуправление Сигулдского края.
В ходе подготовки технического проекта будут проведены топографические и геодезические работы, чтобы точно определить план территории и подготовить основу для создания кладбища на следующем этапе.
Цель самоуправления — создать достойное, ухоженное и доступное место, где жители смогут попрощаться со своими любимыми животными и сохранить память о годах, проведенных вместе. Это первый подобный проект в Сигулдском крае.
Ветеринар доктор Паулис Нартиш, руководитель ветеринарной практики доктора Нартиша, отметил: «Инициатива самоуправления по созданию кладбища для животных — важное и давно ожидаемое решение. В Сигулдском крае до сих пор не было такой возможности, а ведь не у всех есть место, чтобы похоронить питомца на собственном участке. Животное в семье часто играет роль терапевта — стоит взять его на руки, как забываются повседневные заботы, а во время прогулки ощущаешь безусловную любовь и преданность. Поэтому кладбище станет значимой поддержкой для семей — местом, куда можно прийти, когда сердце подсказывает, что хочется “поговорить” с ушедшим лучшим другом. Это будет место памяти, где можно хранить и вспоминать самые тёплые совместные моменты. Хотя в крае много частных домов и садовых участков, не каждый хочет хоронить питомца у себя на территории. В Риге доступна кремация животных, но это требует дополнительных усилий в момент, когда человек и без того переживает утрату. Поэтому было бы очень ценно, если бы такая возможность появилась прямо здесь, в нашем крае».
Создание кладбища для домашних животных в Сигулдском крае рассматривается как гуманный и устойчивый шаг навстречу потребностям общества и заботе о животных, которые часто становятся полноправными членами семьи.