В Сигулдском крае создают кладбище для домашних животных

Ветеринар доктор Паулис Нартиш, руководитель ветеринарной практики доктора Нартиша, отметил: «Инициатива самоуправления по созданию кладбища для животных — важное и давно ожидаемое решение. В Сигулдском крае до сих пор не было такой возможности, а ведь не у всех есть место, чтобы похоронить питомца на собственном участке. Животное в семье часто играет роль терапевта — стоит взять его на руки, как забываются повседневные заботы, а во время прогулки ощущаешь безусловную любовь и преданность. Поэтому кладбище станет значимой поддержкой для семей — местом, куда можно прийти, когда сердце подсказывает, что хочется “поговорить” с ушедшим лучшим другом. Это будет место памяти, где можно хранить и вспоминать самые тёплые совместные моменты. Хотя в крае много частных домов и садовых участков, не каждый хочет хоронить питомца у себя на территории. В Риге доступна кремация животных, но это требует дополнительных усилий в момент, когда человек и без того переживает утрату. Поэтому было бы очень ценно, если бы такая возможность появилась прямо здесь, в нашем крае».