Один из лучших саночников Латвии - Кристерс Апарйодс.
В Латвии
14 октября 2025 г., 07:19
ВИДЕО: в Сигулде началась спортивная зима - на бобслейной трассе заливают лед
В Сигулде официально начался ледовый сезон. Санно-бобслейную трассу стали готовить к предстоящим соревнованиям.
Родина латвийских санных видов спорта оживает, ведь единственная в странах Балтии трасса для санного спорта и бобслея снова превращается в ледовую трассу. Об этом сообщают Международная и Латвийская федерации санного спорта.
"Пусть начнётся обратный отсчёт до зимнего сезона!" - радуются федерации.