ВИДЕО: в Сигулде началась спортивная зима - на бобслейной трассе заливают лед

В Сигулде официально начался ледовый сезон. Санно-бобслейную трассу стали готовить к предстоящим соревнованиям.

Родина латвийских санных видов спорта оживает, ведь единственная в странах Балтии трасса для санного спорта и бобслея снова превращается в ледовую трассу. Об этом сообщают Международная и Латвийская федерации санного спорта.

"Пусть начнётся обратный отсчёт до зимнего сезона!" - радуются федерации. 

