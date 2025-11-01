Ликвидирован крупный очаг в Пурвциемсе: из-за вспышки опасной инфекции в Риге предупреждают жителей

Эксперты объясняют, что чаще всего этой болезнью страдают пенсионеры, которые возятся в своих садовых участках, не подозревая, что там могут быть крысы и другие опасные грызуны. Случаи заражения зарегистрированы во многих регионах страны, особенно в Риге и Цесисе. Опасные бактерии выделяются крысами с мочой — например, в опавших листьях, воде и почве. Если, например, принести из огорода немытые яблоки или работать в саду голыми руками, особенно при наличии даже небольших ран, риск заражения значительно повышается.