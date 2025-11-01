Ликвидирован крупный очаг в Пурвциемсе: из-за вспышки опасной инфекции в Риге предупреждают жителей
Болезнь из 90-х, которая внезапно вырвалась из-под контроля — так эксперты описывают опасный лептоспироз, который переносят крысы. Больше всего заболевших — среди жителей Риги, однако заразились они в основном за пределами города. В столице, в свою очередь, удалось уничтожить крупный очаг крыс в Пурвциемсе, но работы впереди ещё много, и риски остаются высокими.
В Латвии стремительно растёт число случаев опасного заболевания — лептоспироза, переносимого крысами и другими грызунами. Уже заболели 35 человек, из них трое умерли, сообщают TV3 Ziņas.
Эксперты объясняют, что чаще всего этой болезнью страдают пенсионеры, которые возятся в своих садовых участках, не подозревая, что там могут быть крысы и другие опасные грызуны. Случаи заражения зарегистрированы во многих регионах страны, особенно в Риге и Цесисе. Опасные бактерии выделяются крысами с мочой — например, в опавших листьях, воде и почве. Если, например, принести из огорода немытые яблоки или работать в саду голыми руками, особенно при наличии даже небольших ран, риск заражения значительно повышается.
Симптомы болезни обычно проявляются через 2–20 дней после заражения. Чаще всего это гриппоподобные признаки — повышенная температура, озноб, головная боль, боли в мышцах. В более тяжёлых случаях возможны осложнения: менингит, кровоизлияния, желтуха, поражение почек и печени.
Сигита Гейда, руководитель отдела профилактики инфекционных болезней и противоэпидемических мероприятий Центра профилактики и контроля заболеваний: "Ранее подобный рост заболеваемости, превышающий обычные показатели, наблюдался в 1990-е годы, когда болезнь была широко распространена. Сейчас подтверждены 35 случаев лептоспироза. Заболевания серьёзные, тяжёлые, большинство пациентов госпитализированы. Риск заражения возрастает в холодное время года, когда грызуны мигрируют в дома и сельскохозяйственные помещения. К сожалению, зарегистрированы три летальных случая. Один из умерших был в возрасте от 50 до 60 лет, что показывает, насколько серьёзной может быть болезнь и какие осложнения она вызывает".
Чтобы избежать заражения лептоспирозом, специалисты рекомендуют использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работе в саду, на ферме или при уходе за животными.
Заражение также возможно при купании в водоёмах, где обитают водяные крысы, отмечают специалисты. Этому способствует и влажное прохладное лето, создающее идеальные условия для выживания бактерий.
Ранее сообщалось о нашествии крыс в Риге, особенно в Пурвциемсе — грызуны лазили не только по мусорным урнам, но и по ветвям деревьев. Сейчас случаев болезни там не зафиксировано, крыс тоже больше не видно.
Представители муниципальной компании Rīgas namu pārvaldnieks рассказали, что в районе улицы Дзелзавас удалось наладить сотрудничество с другими владельцами и управляющими домов: проведены первые координированные деротизационные работы, однако потребуется несколько повторных этапов, чтобы окончательно решить проблему.
Инита Кабанова, представитель SIA Rīgas namu pārvaldnieks:
"Мы действительно замечаем, что этой осенью активность крыс выше, однако в домах, находящихся под нашим управлением, мы регулярно проводим профилактическую дератизацию — каждые три месяца обрабатываем подвалы всех домов, что помогает контролировать ситуацию. А в тех домах, где крысы всё же появились, мы усилили работу".
Инспекторы по контролю заболеваний напоминают: заразиться можно и через домашних животных, если они контактировали с крысами или их выделениями. Поэтому следует чаще мыть руки и соблюдать гигиену.