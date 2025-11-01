"Это ведь всего лишь место!" - реакция пассажирки самолета вызвала бурные споры
Пассажирка, заранее выбравшая и оплатившая место у окна для комфортного перелета, оказалась в центре спора с другой матерью, потребовавшей уступить место ее сыну. История вызвала обсуждение в соцсети.
Перед полетом пассажиры обычно за дополнительную плату могут выбрать себе место — у прохода, у окна или посередине. Однако многие предпочитают сэкономить и позволяют авиакомпании назначить место позже случайным образом. Одна женщина решила не рисковать. Она заранее забронировала место у окна на пятичасовой перелёт, чтобы насладиться видом и отдохнуть, прислонившись к иллюминатору. Но спокойного полёта не вышло.
Она поделилась своей историей на Reddit: «В самолёт зашла женщина с подростком-сыном и спросила, не могла бы я поменяться местами, чтобы её сын мог сидеть у окна. Я вежливо извинилась и сказала, что предпочитаю остаться на своём месте».
«Она сразу ответила: “Это ведь всего лишь место, не усложняй.” Я улыбнулась и сказала: “Именно. И это моё место”».
После этого мать громко вздохнула, села рядом и весь полёт толкала женщину локтем, а свой смартфон держала на максимальной яркости. Позже пассажирка в интернете спросила, правильно ли она поступила: «Я понимаю, что людям нравится сидеть вместе, но делает ли это меня невежливой, если я заранее выбрала место, планируя полёт?»
В комментариях многие делились похожими историями. Один пользователь написал: «Я бы просто указал на среднее место и спокойно сказал: “Это ведь всего лишь место, не усложняй”». Другой добавил: «У меня была похожая ситуация — я специально забронировал место у окна для ребёнка, но одна бабушка утверждала, что её внук тоже должен сидеть у окна. К сожалению, это было не так, и я не уступил место, за которое заплатил».
Третий комментатор рассказал противоположную историю: «В деловых поездках я всегда сидел у окна. На одном рейсе рядом со мной сидела мать с 12-летним сыном. Казалось, что для мальчика это первый полёт. Он тихо смотрел в окно, и я предложил поменяться местами. Мальчик был в восторге, мать — благодарна. А я получил место у прохода — win-win!»
В итоге большинство комментаторов сочли, что пассажирка поступила правильно. «В такой ситуации просто можно позвать стюардессу и решить вопрос — это фиксируется, и, скорее всего, она больше не будет мешать другим».