"Это ведь всего лишь место!" - реакция пассажирки самолета вызвала бурные споры

В комментариях многие делились похожими историями. Один пользователь написал: «Я бы просто указал на среднее место и спокойно сказал: “Это ведь всего лишь место, не усложняй”». Другой добавил: «У меня была похожая ситуация — я специально забронировал место у окна для ребёнка, но одна бабушка утверждала, что её внук тоже должен сидеть у окна. К сожалению, это было не так, и я не уступил место, за которое заплатил».