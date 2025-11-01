ВИДЕО: "хозяин" болота в Седе еще не отправился в спячку

В Латвии популяция бурых медведей растёт с каждым годом — данные за прошлый год показывают, что в стране живёт уже около 150 особей. С увеличением их числа всё чаще фиксируются случаи, когда медведи подходят к домам людей, вызывая беспокойство среди жителей.