Хозяин болота Седа пока не собирается впадать в спячку.
В Латвии
Сегодня 10:45
ВИДЕО: "хозяин" болота в Седе еще не отправился в спячку
В Седском болоте замечен медведь, который ещё не лёг в зимнюю спячку — похоже, осеннее тепло пока мешает ему заснуть.
Расположенныые в дикой природе камеры наблюдения зафиксировали, как зверь днем неторопливо шагает по болоту.
В Латвии популяция бурых медведей растёт с каждым годом — данные за прошлый год показывают, что в стране живёт уже около 150 особей. С увеличением их числа всё чаще фиксируются случаи, когда медведи подходят к домам людей, вызывая беспокойство среди жителей.