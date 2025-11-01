В Даугавпилсе уже скоро муниципальные квартиры подорожают в 30 раз - жильцам предлагают альтернативу
С 1 января 2026 года арендная плата за муниципальные квартиры в Даугавпилсе вырастет в 30 раз — с 0,01 до 0,30 евро за квадратный метр. Повышение затронет и жилье, предоставленное в рамках социальной помощи.
Согласно решению Даугавпилсской думы, принятому 30 октября, с 1 января 2026 года будет установлена новая арендная плата для всех квартир, принадлежащих самоуправлению или находящихся в его управлении, включая жилье, предоставленное в рамках социальной помощи.
Такое решение принято в ответ на отчет омбудсмена от 20 марта 2025 года «О доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи», где подчеркивается необходимость улучшения условий жизни и уровня благоустройства. Кроме того, решение принято с учетом требований о рациональном использовании публичных средств и равном отношении ко всем жителям, пояснили в самоуправлении.
С 6 марта этого года, после вступления в силу поправок к закону «О помощи в решении жилищных вопросов», разрешено выкупать арендные квартиры, предоставленные ранее в рамках социальной помощи и которые раньше нельзя было оформить в собственность. При этом для таких квартир арендная плата до сих пор составляла 0,01 евро за квадратный метр. Эта сумма не покрывает расходы на содержание жилья: например, доход от аренды квартиры площадью 50 м² составляет всего 0,50 евро в месяц, тогда как ремонт обходится в несколько тысяч евро.
Часто после окончания договоров аренды квартиры находятся в плохом состоянии, что требует повторных инвестиций со стороны самоуправления. Также отмечается, что самоуправление оплачивает долю расходов на энергоэффективность и обязательные ремонты, включая инженерные сети, сантехнику и замену окон.
В 2022 году для квартир, сдаваемых с правом выкупа, арендная плата была установлена в размере 0,25 евро за м². Тогда более 2500 квартир не были приватизированы и сдавались лицам, которым самоуправление не обязано предоставлять помощь в решении жилищных вопросов. Это мотивировало часть арендаторов выкупить квартиры, и с 2022 года было приватизировано 71 жилье. Это показывает, что жители активно используют возможность стать собственниками.
Средства, полученные от аренды квартир, которые продолжают сдаваться, направляются на ремонт муниципального жилья. За последние три года самоуправление вложило 620 466 евро в ремонт 201 квартиры, чтобы они соответствовали установленным законом минимальным требованиям — были освещенными, отапливаемыми и пригодными для длительного проживания и размещения бытовых предметов.
Самоуправление призывает арендаторов муниципального жилья рассмотреть возможность выкупа квартир, а также подчеркивает, что данное повышение платы для нуждающихся лиц может быть компенсировано поддержкой со стороны Социальной службы, что позволит сохранить социальную защиту. Консультации по вопросам выкупа квартир предоставляет Отдел отчуждения и аренды недвижимости Даугавпилсского самоуправления по телефону: 654 04352.