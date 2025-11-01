В Даугавпилсе уже скоро муниципальные квартиры подорожают в 30 раз - жильцам предлагают альтернативу

С 6 марта этого года, после вступления в силу поправок к закону «О помощи в решении жилищных вопросов», разрешено выкупать арендные квартиры, предоставленные ранее в рамках социальной помощи и которые раньше нельзя было оформить в собственность. При этом для таких квартир арендная плата до сих пор составляла 0,01 евро за квадратный метр. Эта сумма не покрывает расходы на содержание жилья: например, доход от аренды квартиры площадью 50 м² составляет всего 0,50 евро в месяц, тогда как ремонт обходится в несколько тысяч евро.