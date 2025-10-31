Печь перегрелась, крыша улетела: как бани угрожают домам латвийцев

По данным BTA, с 2022 года зарегистрирован 91 страховой случай, связанный с повреждениями бань. Почти половина (41 %) пришлась на разрушения после бурь и сильных порывов ветра — природные катаклизмы становятся в Латвии всё более частыми. Ещё 25 % бань пострадали от пожаров, 9 % — от града и протечек, а в 4 % случаев виноваты оказались вандалы. Иногда неприятности доставляют и мыши, особенно если баня используется редко.