Печь перегрелась, крыша улетела: как бани угрожают домам латвийцев
За последние три года страховые выплаты за повреждения бань в Латвии превысили 260 тысяч евро. Как выяснили в BTA Baltic Insurance Company, больше всего страдают бани в регионах — их разрушают ураганы, молнии, пожары и даже грызуны. Эксперты предупреждают: пламя в парной может обернуться трагедией для всего дома.
Когда баня — источник беды
По данным BTA, с 2022 года зарегистрирован 91 страховой случай, связанный с повреждениями бань. Почти половина (41 %) пришлась на разрушения после бурь и сильных порывов ветра — природные катаклизмы становятся в Латвии всё более частыми. Ещё 25 % бань пострадали от пожаров, 9 % — от града и протечек, а в 4 % случаев виноваты оказались вандалы. Иногда неприятности доставляют и мыши, особенно если баня используется редко.
Самые дорогие инциденты — из-за огня
По словам директора департамента страховых выплат BTA Иво Данче, именно пожары наносят самый сокрушительный ущерб:
«При возгорании баня часто сгорает дотла, а вместе с ней страдают и соседние здания. Один пожар может лишить человека не только бани, но и всего дома».
Самая крупная выплата последних лет — почти 23 000 евро — пришлась на пожар в Адажском крае, где огонь уничтожил баню и повредил жилой дом. В Валмерском крае владелец пострадавшей бани получил более 14 000 евро компенсации: пламя затронуло не только парную, но и кухню, коридор, чердак и потолок.
Штормы и град — тоже враги парной
Не меньше проблем приносят стихии. Сильный ветер и град чаще всего разрушают крышу, фасад, окна и двери бань, причиняя ущерб на тысячи евро. Так, в Даугавпилсе ураганом было повалено дерево, которое пробило стену и окна бани — страховая выплатила более 12 000 евро. А в Авгшдаугавском крае крупный град повредил крышу и двери, компенсация составила около 8 000 евро.
«Даже новая крыша может не выдержать шквального ветра или града. Поэтому страховой полис — это не роскошь, а защита спокойствия и финансовой стабильности», — отмечает Иво Данче.
Где чаще всего страдают бани
Чаще всего страховые случаи фиксируются в Авгшдаугавском крае и Юрмале, нередко — в Цесисском, Тукумском, Прейльском краях и Риге. Единичные случаи были также в Адажском, Даугавпилсском, Валмиерском, Вентспилсском, Резекненском и Смилтенском регионах.
Как защитить свой дом и баню
BTA напоминает: баня — это источник не только удовольствия, но и повышенного риска. Чтобы избежать беды:
- регулярно чистите дымоход и проверяйте печь;
- не перекаливайте банную печь и не оставляйте угли тлеть после процедуры;
- следите за состоянием крыши и электропроводки;
- обрезайте ветви деревьев рядом с постройкой;
- и, конечно, оформляйте страховку.
«Баня — одна из самых дорогих частей нашего дома, поэтому о ней нужно заботиться заранее. Все беды происходят неожиданно», — подытожил Иво Данче.