Пустая остановка вместо автобуса - жители Селии готовят обращение к министерству

Лигита Вецвагаре уже 10 лет работает помощником врача в Акнистской психоневрологической больнице и живет примерно в семи километрах от места работы. Ее транспортировка на работу теперь под угрозой, так как со следующего года сокращается маршрутная сеть регионального значения и закрывается автобусный рейс, на котором она ежедневно ездит на работу и домой. "Все эти 10 лет я пользовалась этим автобусом. Узнать об этих изменениях, конечно, было очень неприятно", - рассказала женщина. Лигита отметила, что по утрам автобус пустым не ездит - в среднем в нем около пяти пассажиров, зимой больше, сообщает Lsm.lv.