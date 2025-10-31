Бывший президент Латвии: идти в политику - это испытание, а не привилегия
Политика — не место для слабонервных, уверен бывший президент Валдис Затлерс. В эфире TV24 он напомнил: идти в политику — значит сознательно выбирать трудности, а не выгоды.
Политику часто воспринимают как грязное или тяжёлое дело, однако бывший президент Латвии Валдис Затлерс в передаче TV24 «Nedēļa. Post. Scriptum» подчеркнул: идти в политику — значит сознательно выбирать трудности, и именно поэтому многие стараются её избегать. По его мнению, в обществе не хватает доверия и уважения к тем, кто рассматривает политику как служение государству.
Затлерс отметил, что в Латвии существуют две «болезни», которые серьёзно осложняют развитие страны — конкурсы и закупки. По его словам, из-за недоверия между людьми даже изначально добросовестные системы часто превращаются в механизм личной выгоды, а не общественного блага.
Бывший президент признал, что многие люди не идут в политику именно потому, что повседневная жизнь политика тяжела, и не все готовы к этому испытанию. Он добавил, что этическое мышление и добросовестность в политике нужно поднять на новый уровень, а сам выбор идти в политику должен рассматриваться как честь, а не как повод для недоверия или насмешек. Сейчас же, по его словам, тем, кто решает заняться политикой, часто «навешивают ярлыки», и это создаёт отрицательный образ. Поэтому важно чаще говорить о политиках, которые действительно выполняют свои обязанности честно и ответственно.
Затлерс также отметил, что общество часто оценивает правительство несправедливо: «Если правительство не выполняет все желания каждого человека, его сразу считают плохим. Но задача правительства — находить баланс между желаниями людей и возможностями бюджета».
Он подчеркнул, что в целом все слои латвийского общества сегодня живут значительно лучше, чем когда-либо прежде.