Бывший президент Латвии: идти в политику - это испытание, а не привилегия

Бывший президент признал, что многие люди не идут в политику именно потому, что повседневная жизнь политика тяжела, и не все готовы к этому испытанию. Он добавил, что этическое мышление и добросовестность в политике нужно поднять на новый уровень, а сам выбор идти в политику должен рассматриваться как честь, а не как повод для недоверия или насмешек. Сейчас же, по его словам, тем, кто решает заняться политикой, часто «навешивают ярлыки», и это создаёт отрицательный образ. Поэтому важно чаще говорить о политиках, которые действительно выполняют свои обязанности честно и ответственно.