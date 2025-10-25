Политика превратилась в пустословие: Валдис Затлерс раскритиковал Сейм и правительство
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс резко высказался о латвийской политике, обществе и власти. Он заявил, что страной управляют «мягкие и уклончивые люди», а Сейм погряз в пустых спорах и безыдейности.
Бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum» сказал, что, по его мнению, у депутатов слишком много пустословия, а в обществе — безответственности и небрежности.
Говоря о разногласиях в правительстве и о том, что все умеют критиковать, но никто не готов по-настоящему взять на себя ответственность за руководство, Затлерс заявил: «Сейчас у нас власть мягких, уклончивых людей».
На вопрос, нужно ли это менять, он ответил: «Это можно изменить только через выборы».
Приводя примеры о том, что обсуждают депутаты Сейма — Стамбульскую конвенция или аборты, — Затлерс отметил, что парламентариям не хватает идей и аргументов: «Если они приходят и говорят, что Стамбульская конвенция плохая, но не приводят ни одного факта, то всё превращается лишь в эмоциональную перебранку. Это ничего не даёт ни государству, ни людям. То же самое и с абортами — каждый говорит что-то своё, но по сути все признают, что число абортов сокращается».
При этом, говорит Затлерс, аборт — это не медицинская, а социальная проблема, касающаяся женщины, оказавшейся в отчаянии. «Государство должно помочь женщине не оказаться в такой ситуации, нужно устранить все барьеры и причины», — подчеркнул он.
Одной из причин общественного недовольства и неудач Затлерс считает поверхностность и безответственность. «Если мы говорим о том, как вернуть доверие людей, ответ прост: каждый должен быть ответственен за других в своей работе. Если я врач — я отвечаю за людей. Если юрист — тоже отвечаю. Нельзя быть небрежным», — отметил он. По словам экс-президента, ответственность нужно прививать с детства — в семье и в школе.