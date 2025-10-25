Политика превратилась в пустословие: Валдис Затлерс раскритиковал Сейм и правительство

Приводя примеры о том, что обсуждают депутаты Сейма — Стамбульскую конвенция или аборты, — Затлерс отметил, что парламентариям не хватает идей и аргументов: «Если они приходят и говорят, что Стамбульская конвенция плохая, но не приводят ни одного факта, то всё превращается лишь в эмоциональную перебранку. Это ничего не даёт ни государству, ни людям. То же самое и с абортами — каждый говорит что-то своё, но по сути все признают, что число абортов сокращается».