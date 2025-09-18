"Он должен оставаться с родителями": экс-президент Затлерс вышел в свет с младшим сыном Карлисом

«Поддержка детей всегда нужна, особенно младшего сына, ведь кто-то должен присматривать за родителями. Конечно, со мной пока еще не настолько плохо, чтобы кто-то должен был все время за мной ухаживать, но когда-нибудь этот момент настанет. И очень хорошо, что младший сын Карлис всегда рядом со мной, когда это необходимо. Мы встречаемся часто. Я сторонник восточной философии — младший сын не должен “вылетать” из семейного гнезда, он должен оставаться с родителями. Конечно, самое трудное — это ужиться с родственниками, но у нас в этом плане все отлично. У нас с сыном хороший контакт, я доволен. Нет ничего лучше отношений отца и сына!»