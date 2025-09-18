"Он должен оставаться с родителями": экс-президент Затлерс вышел в свет с младшим сыном Карлисом
Бывший президент Валдис Затлерс лично наблюдал за матчем сборной Латвии по баскетболу против Португалии в финале чемпионата Европы. Его спутником на этой игре был младший сын Карлис Затлерс, которому уже 32 года.
«Наблюдая баскетбол вживую, можно увидеть эмоции спортсменов, их общение, чего не увидишь по телевизору, а также почувствовать атмосферу болельщиков, которая доступна только на месте. Поэтому стоит иногда сходить на такие игры!» — делится эмоциями Валдис Затлерс в интервью журналу Kas Jauns, добавив, что и он сам, и младший сын Карлис играли в баскетбол.
На вопрос, чем сейчас занимается младший сын, о чьей жизни много лет назад часто писала пресса, но позже он, похоже, сознательно стал избегать внимания медиа, бывший президент сказал: «Он уже самостоятельный, взрослый человек, я в его жизнь не вмешиваюсь, он сам прекрасно со всем справляется — я доволен своим сыном».
«Поддержка детей всегда нужна, особенно младшего сына, ведь кто-то должен присматривать за родителями. Конечно, со мной пока еще не настолько плохо, чтобы кто-то должен был все время за мной ухаживать, но когда-нибудь этот момент настанет. И очень хорошо, что младший сын Карлис всегда рядом со мной, когда это необходимо. Мы встречаемся часто. Я сторонник восточной философии — младший сын не должен “вылетать” из семейного гнезда, он должен оставаться с родителями. Конечно, самое трудное — это ужиться с родственниками, но у нас в этом плане все отлично. У нас с сыном хороший контакт, я доволен. Нет ничего лучше отношений отца и сына!»
Валдис Затлерс является отцом двух сыновей и двух дочерей. Более десяти лет назад Карлис начал учебу в Рижской юридической высшей школе и параллельно зарабатывал деньги, работая барменом в одном клубе в Старой Риге. Позже Карлис несколько лет жил за границей, где участвовал в различных проектах и находился в поисках собственных идей, но уже некоторое время назад вернулся в Латвию. В то же время старший сын бывшего президента, Густавс Затлерс, уже много лет является директором по продажам и маркетингу акционерного общества Cesu alus.