Затлерс призывает избирателей быть активными: важно оценивать, а не выбирать меньшее зло
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью журналу Ir подчеркнул значение муниципальных выборов и призвал каждого гражданина Латвии принять участие в голосовании, сделав выбор в соответствии со своими ценностями.
Валдис Затлерс отметил, что улучшение политической системы по-прежнему остактся актуальным, однако самым важным считает активное участие граждан. По мнению Затлерса, наибольшая угроза — это равнодушие, которое является одним из главных препятствий для развития демократии.
Оценивая свое решение 2011 года о роспуске Сейма, он пояснил, что это была логичная реакция на системные проблемы, а не просто смелый шаг. По его словам, тогда назрела необходимость в значительных переменах, и для их запуска нужен был толчок. Однако он подчеркивает, что перемены — это постоянный процесс, и реализовать их непросто.
Говоря о текущей политической ситуации, Затлерс признал, что в латвийской политике не хватает четкой стратегии и новых решений. Он упомянул возвращение в политику Айнара Шлесерса как пример того, как неуверенность политиков и неудовлетворенность общества подталкивают избирателей к выбору решительных, пусть даже противоречивых, лидеров. В демократии каждый имеет право участвовать, подчеркивает Затлерс, но особенно важно — критическое мышление избирателей, чтобы не выбирать просто «наименьшее зло».
Относительно безопасности Латвии он отметил, что в данный момент страна находится в безопасности, однако необходимо думать и о долгосрочной защите. По мнению Затлерса, важно развивать общественное сознание о необходимости защищать государство, в том числе путем укрепления местных сообществ, что помогает людям чувствовать единство.
Он также призвал к введению обязательной службы, чтобы каждый был готов защищать Латвию как физически, так и психологически. Затлерс подчеркнул, что способность к самоорганизации столь же важна, как и военная подготовка, для полноценной обороны страны.
Кроме того, он выразил мнение по поводу влияния России и ее геополитических целей. По его словам, Россия стремится сформировать новую архитектуру безопасности, ослабляя НАТО. В этой ситуации он поддерживает вступление Украины в НАТО как важный шаг. Затлерс подчеркнул, что НАТО — самая успешная система коллективной обороны, и ее существование обеспечивается не отдельными президентами, а внутренним единством и ответом на внешние угрозы.
В завершение он отметил, что для человека важно продолжать действовать, ставить цели и помогать другим. В качестве примера Валдис Затлерс привел себя: несмотря на проблемы со здоровьем, она считает необходимым активно участвовать в общественной жизни.