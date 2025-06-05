Затлерс призывает избирателей быть активными: важно оценивать, а не выбирать меньшее зло

Оценивая свое решение 2011 года о роспуске Сейма, он пояснил, что это была логичная реакция на системные проблемы, а не просто смелый шаг. По его словам, тогда назрела необходимость в значительных переменах, и для их запуска нужен был толчок. Однако он подчеркивает, что перемены — это постоянный процесс, и реализовать их непросто.