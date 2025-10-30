Уже скоро будем платить за воду гораздо больше: утвержден новый тариф Rīgas ūdens
С 1 декабря тариф на водоснабжение и канализацию в Риге вырастет на 14% - до 2,67 евро за кубометр. Rīgas ūdens объясняет рост необходимостью обновления изношенных сетей и сокращения аварий.
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) в четверг одобрила представленный Rīgas ūdens проект тарифа на услуги водного хозяйства, предусматривающий рост на 14% с 1 декабря текущего года, говорится в сообщении Rīgas ūdens бирже Nasdaq Riga. Рост тарифа на 0,33 евро за кубометр объясняется необходимостью восстановления и содержания сетей водоснабжения и канализации, у значительной части которых превышен запланированный срок эксплуатации, объясняет предприятие.
С 1 декабря тариф на водное хозяйство в Риге установлен в размере 2,67 евро за кубометр. Его составляют плата за воду в размере 1,41 евро за кубометр и плата за канализацию - 1,26 евро за кубометр. Рост тарифа для одного домохозяйства в многоквартирном доме, по оценкам, приведет к увеличению ежемесячных расходов на 2,60 евро. Как успокаивает предприятие, это менее 1% от среднего дохода домохозяйств. Нынешний тариф на водное хозяйство в Риге составляет 2,34 евро за кубометр без учета налога на добавленную стоимость, из которых 1,28 евро приходится на водоснабжение, а 1,06 евро - на канализационные услуги.
Компания утверждает, что существующий тариф уже не покрывает расходы, необходимые для восстановления городской сети водоснабжения и канализации. В Риге у 35% канализационных труб и 29% водопроводных труб превышен запланированный срок их эксплуатации. В результате ежегодно значительно увеличивается количество аварий и расходы на экстренные ремонтные работы.
Вырученные от увеличения тарифов средства пойдут на обновление городских сетей, чтобы к 2030 году Rīgas ūdens обновило не менее 90 км сетей водоснабжения и 55 км канализационных сетей. Это позволит существенно сократить потери воды и риски аварий, таким образом снизив и расходы жителей.
Оборот компании Rīgas ūdens в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше показателя 2023 года. Из-за переоценки активов компания понесла убытки в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году, следует из опубликованной компанией информации.
Rīgas ūdens обеспечивает услуги городского водоснабжения в Риге и ряде пригородов - Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услугу по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.