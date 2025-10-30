Уже скоро будем платить за воду гораздо больше: утвержден новый тариф Rīgas ūdens

С 1 декабря тариф на водное хозяйство в Риге установлен в размере 2,67 евро за кубометр. Его составляют плата за воду в размере 1,41 евро за кубометр и плата за канализацию - 1,26 евро за кубометр. Рост тарифа для одного домохозяйства в многоквартирном доме, по оценкам, приведет к увеличению ежемесячных расходов на 2,60 евро. Как успокаивает предприятие, это менее 1% от среднего дохода домохозяйств. Нынешний тариф на водное хозяйство в Риге составляет 2,34 евро за кубометр без учета налога на добавленную стоимость, из которых 1,28 евро приходится на водоснабжение, а 1,06 евро - на канализационные услуги.