Отцу и мачехе убитой Юстины назначены более строгие тюремные сроки

По версии обвинения, обвиняемые распивали алкогольные напитки у себя дома и начали бытовой конфликт с девочкой, с воспитанием которой они не справлялись. На Юстине кричали и били ее по телу и голове, нанеся ей тяжкие телесные повреждения, в результате чего девочка умерла. Тело девочки было спрятано в подвале заброшенного дома в лесу, в нескольких десятках километров от места её проживания — в доме, где когда-то жил отец Юстины.