Уголовное дело об убийстве Юстины Рейниковой: в суде заслушали последнее слово отца и мачехи
Латгальский районный суд в Даугавпилсе 21 января продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой, и в суде заслушали ...
Отцу и мачехе убитой Юстины назначены более строгие тюремные сроки
В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить сроки лишения свободы Владимиру и Сандре Рейниковым по делу об убийстве семилетней Юстины. Срок отца, Владимира Рейникова, повышен с 20 до 23 лет, а его супруги Сандры — с 17 до 20 лет. Оба также будут находиться под трехлетним надзором пробации после отбытия наказания, сообщает портал Lsm.lv.
Как отмечает Lsm.lv, оба обвиняемых заслушали решение суда дистанционно из тюрьмы. В начале этого года суд Латгальского района в Даугавпилсе приговорил их соответственно к 20 и 17 годам лишения свободы. Прокуратура подала апелляцию, потребовав более строгие наказания и указав на фактические и юридические ошибки в приговоре первой инстанции, в том числе в переквалификации обвинений и описании преступления.
Ранее сообщалось, что в убийстве Юстины обвиняются её отец Владимир Рейников и мачеха Сандра Рейникова. Во время судебных прений прокурор просил суд назначить мачехе 21 год тюрьмы и 3 года пробации за два самостоятельных преступления, а отцу — пожизненное заключение и 3 года пробации за три преступления. Однако окончательное решение суда оказалось мягче, чем просила прокуратура.
Оба подсудимых признаны виновными в жестоком обращении с малолетней Юстиной, а также в её убийстве, совершённом группой лиц, осознававших, что ребёнок находился в беспомощном состоянии и что их действия могут привести к смерти девочки. После преступления они спрятали тело ребёнка и вводили полицию в заблуждение, сообщив о её «пропаже».
По версии обвинения, обвиняемые распивали алкогольные напитки у себя дома и начали бытовой конфликт с девочкой, с воспитанием которой они не справлялись. На Юстине кричали и били ее по телу и голове, нанеся ей тяжкие телесные повреждения, в результате чего девочка умерла. Тело девочки было спрятано в подвале заброшенного дома в лесу, в нескольких десятках километров от места её проживания — в доме, где когда-то жил отец Юстины.
О пропаже девочки из Резекненского края, волости Наутрени, деревни Роговка, было сообщено 5 мая 2023 года. В течение полутора месяцев полиция и волонтёры проводили масштабные поиски. С самого начала рассматривалась версия о возможном преступлении.
В ночь на 20 июня полиция задержала отца и мачеху по подозрению в совершении преступления против ребёнка. Позже тело Юстины с явными признаками насилия было найдено зарытым в подвале заброшенного дома.