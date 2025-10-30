Итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина. США и Китай приостановили торговую войну, но по Украине пока не продвинулись: Трамп предлагает "позволить сторонам сражаться"

Таким образом, резкого повышения пошлин для китайских товаров и серьезных проблем для американской промышленности удалось избежать. Более того, пошлины снизились. «Китай — это страна с самой решительной, тщательной и хорошо задокументированной антинаркотической политикой, а также одна из стран с самым большим количеством контролируемых веществ и самым строгим контролем в мире», — заявил на брифинге в среду представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя «проблему фентанила» в торговых отношениях с США. С этим тезисом, который наверняка продвигал на саммите и сам Си Цзиньпин, Трамп в итоге был вынужден согласиться. «Фентаниловые» пошлины снизятся с 20% до 10%, а их общий размер — с 57% до 47%.