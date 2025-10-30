Итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина. США и Китай приостановили торговую войну, но по Украине пока не продвинулись: Трамп предлагает "позволить сторонам сражаться"
«Прекрасные отношения», «отличная, очень дружеская встреча на 12 баллов из десяти» и «согласие по многим важным вопросам» — так президент США Дональд Трамп прокомментировал свои первые с 2019 года очные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, состоявшиеся 30 октября в южнокорейском Пусане. «Диалог лучше противостояния», — согласился с ним китайский лидер.
Еще на прошлой неделе торговая война между двумя ведущими экономиками мира грозила спровоцировать глобальные экономические потрясения: без этого не обошлось бы в случае повышения американских пошлин на китайские товары до 157%. Из заявлений Трампа по итогам встречи следовало: тактика властей Китая, которые перед встречей резко повысили ставки в этой игре, сработала. Пошлины теперь снизятся для КНР с 57% до 47%.
Со встречей лидеров двух сверхдержав было связано и много других ожиданий. На Тайване, например, надеялись, что Трамп все-таки начнет жестче отстаивать их интересы перед лицом угрозы китайского вторжения. А в Киеве рассчитывали, что обещания Трампа поговорить с Си о том, «как положить конец войне между Россией и Украиной», приведут к конкретным результатам. Но первую тему Трамп, по его словам, вообще не поднимал, а вторую по итогам саммита прокомментировал так: «Иногда просто нужно позволить сторонам сражаться».
Партнеры, друзья и великие лидеры
За девять с лишним месяцев с инаугурации Трампа американо-китайские отношения пережили целую серию взлетов и падений. К первой встрече президента США с Си Цзиньпином после возвращения республиканца в Белый дом воцарился оптимизм. Еще в воскресенье, 26 октября, глава американского Минфина Скотт Бессент заявил: с высокой степенью вероятности «угроза 100-процентных [дополнительных пошлин] миновала, равно как и угроза немедленного введения Китаем режима экспортного контроля [в отношении редкоземельных металлов] для всего мира». Заявление прозвучало после двухдневных торговых переговоров с китайской стороной в Малайзии.
На следующий день министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил: в Куала-Лумпуре представители Пекина и Вашингтона «прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов». На фоне этих заявлений рынки в понедельник открылись ростом.
В последующие дни оптимистичные заявления продолжились. «Это будет великолепная встреча для нас обоих», — написал Трамп в соцсети Truth Social в среду, за день до переговоров. Не отставали и западные СМИ, выходившие с заголовками вроде такого: «Переговоры Трампа и Си могут положить конец месяцам глобального экономического хаоса».
В итоге лидеры встретились в хорошем настроении. Выступая перед началом переговоров, Си Цзиньпин заявил, обращаясь к Трампу: «Учитывая различия между нашими странами, неудивительно, что мы не всегда согласны друг с другом. Для двух ведущих экономик мира нормально время от времени испытывать трения… Но я всегда считал, что развитие Китая идет рука об руку с вашим стремлением сделать Америку снова великой». По словам Си Цзиньпина, «Китай и США должны быть партнерами и друзьями».
Дональд Трамп, тем временем, назвал собеседника своим «давним другом» и «великим лидером великой страны». «Полагаю, у нас будут фантастические отношения в течение долгого времени», — сказал он, имея в виду то ли личный контакт, то ли взаимодействие США и КНР.
Торг здесь уместен
Вместе с тем Трамп назвал Си «очень жестким переговорщиком», и это не случайно. На протяжении многих месяцев Вашингтон обвинял Пекин в нечестных, дискриминационных торговых практиках, а также в нежелании ликвидировать перекос торгового баланса (Китай экспортирует в США значительно больше товаров, чем импортирует оттуда). Простое перечисление эпизодов торговой войны, развязанной Трампом почти сразу после инаугурации в январе этого года, заняло бы немало места.
В феврале американский президент ввел в отношении всех китайских товаров пошлину в 10%. Формально это было сделано за то, что Китай, по версии Вашингтона, содействует (или, как минимум, не противодействует) поставкам на рынки Латинской Америки прекурсоров фентанила, наркотика, потребление которого представляет собой огромную проблему для США. Но при обсуждении тех пошлин вопрос с перекосом торгового баланса возникал не раз. В марте пошлина была повышена до 20%.
А в апреле глава Белого дома развязал уже глобальную войну пошлин, назвав это «Днем освобождения». Сборы за китайские товары достигли 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. В мае Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин, введенных в рамках «Дня освобождения», до 10% на 90 дней, потом это период был продлен до начала ноября. При этом фентаниловых пошлин в 20% это не коснулось — они продолжали взиматься дополнительно к этим 10%.
9 октября Пекин неожиданно поднял ставки в этой игре, резко ужесточив ограничения на экспорт редкоземельных элементов и магнитов из них, которые нужны для практически любого высокотехнологичного производства. Иностранных поставщиков обязали получать специальные разрешения на экспорт ряда товаров, в составе которых есть хотя бы 0,1% редкоземельных элементов, добытых в КНР.
Масштаб становится ясен, если учесть, что на эту страну приходится более 70% мировой добычи таких металлов и 90% их переработки. В ответ США пригрозили на 100% повысить пошлины в отношении китайских товаров.
По данным Института международной экономики Петерсона (США), по состоянию на 25 сентября средняя китайская пошлина на американский экспорт составляла 32,6%, средняя американская пошлина на товары из КНР — 57,6%. В случае повышения этого показателя до 157% значительная часть торговли между двумя крупнейшими экономиками мира остановилась бы.
Пошли на снижение
В итоге худший сценарий не реализовался — по крайней мере, на текущий момент. «Наши две торгово-экономические группы достигли базового консенсуса по решению основных проблем, вызывающих нашу обеспокоенность, и добились обнадеживающего прогресса», — заявил в самом начале встречи Си Цзиньпин. А по итогам переговоров, продолжавшихся 1 час 40 минут, Дональд Трамп рассказал, что вопрос о редкоземельных элементах урегулирован и в этой сфере больше не будет никаких препятствий. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, он также сообщил, что соглашение рассчитано на один год и будет продлеваться.
Кроме того, Китай возобновил недавно приостановленные поставки американской сои — а это был тоже серьезный рычаг на переговорах с Вашингтоном: решение Пекина ударило по американским фермерам из Айовы и Иллинойса — традиционному электорату Трампа.
Таким образом, резкого повышения пошлин для китайских товаров и серьезных проблем для американской промышленности удалось избежать. Более того, пошлины снизились. «Китай — это страна с самой решительной, тщательной и хорошо задокументированной антинаркотической политикой, а также одна из стран с самым большим количеством контролируемых веществ и самым строгим контролем в мире», — заявил на брифинге в среду представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя «проблему фентанила» в торговых отношениях с США. С этим тезисом, который наверняка продвигал на саммите и сам Си Цзиньпин, Трамп в итоге был вынужден согласиться. «Фентаниловые» пошлины снизятся с 20% до 10%, а их общий размер — с 57% до 47%.
В сильной позиции
Анализируя тактику Пекина в этой снизившей интенсивность, но отнюдь не завершившейся торговой войне, эксперты отмечают: ранее в течение нескольких десятилетий Китай стремился избегать прямых конфликтов с США, но к 2025 году ситуация изменилась. Теперь Китай не просто обороняется и приспосабливается к ситуации, но использует проактивную тактику, сочетающую наступление и оборону.
Доцент Сингапурского национального университета Гу Цинъян в своем анализе для портала ThinkChina обратил внимание на три основных фактора, спровоцировавших корректировку подходов:
- постепенное изменение международного баланса сил. После пандемии COVID-19 Китай продемонстрировал заметную устойчивость с точки зрения восстановления промышленности и технологических инноваций, тогда как США сталкиваются с политической поляризацией, ростом долгов и социальной фрагментацией. Пекин видит в этом для себя окно возможностей;
- усложнение геополитической обстановки, ставшей куда менее предсказуемой, чем раньше. В таких условиях пассивность — отнюдь не выигрышная тактика, которая бы высвечивала уязвимые места Китая;
- расширение международной поддержки Китая. Усиление стран Глобального Юга предоставило Китаю дипломатическое пространство и моральную поддержку. Многие развивающиеся государства, отмечает Гу Цинъян, «понимают и поддерживают позицию Китая, создавая внешний буфер в противостоянии с Вашингтоном».
По мнению эксперта, в Пекине уверены, что нынешний момент — наилучший «шанс на то, чтобы «сражаться за мир», демонстрируя, что «продолжение давления со стороны США будет дороже взаимного компромисса».
С тем, что позиции Китая за последние годы заметно усилились, согласен нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман (США). По его словам, Китай способен частично компенсировать потерю американского рынка, стимулируя внутренний спрос. Америке же, чтобы избавиться от зависимости от китайского сырья, понадобятся годы. «Очевидно, кто в более сильной позиции. Китай хочет доступа к американскому рынку, но США нуждаются в китайских редкоземельных элементах и других ресурсах. Америка проиграет в этом конфликте», — утверждает экономист в своем блоге.
Значительную долю ответственности Кругман возлагает лично на Трампа — за то, что тот вместе с командой «последовательно разрушает основы американской мощи»: своей миграционной и образовательной политикой ставит под угрозу научное лидерство США, ссорится с традиционными союзниками Америки и так далее.
Украина на втором плане
Ожидалось, что одними тарифами повестка такой — первой с 2019-го и шестой для Трампа и Си — встречи лидеров двух сверхдержав не ограничится. За несколько дней до переговоров в Южной Корее Дональд Трамп рассказал, что одной из тем обязательно будет «Россия и Украина». «Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией», — пояснил глава Белого дома. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер и вовсе заявил, что эта встреча будет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкциям против России.
Пекин, напомним, избегает какой-либо критики действий РФ, лишь повторяя формулу о необходимости прекращения огня и переговоров с учетом интересов всех сторон. В целом сохранение статус-кво касательно войны в Украине и положения России — в интересах китайской стороны: однозначная победа РФ на фронтах или однозначное поражение, подразумевающее резкое ослабление либо вовсе смену российского режима, грозили бы КНР потенциальными трудностями.
Давно не секрет, что Китай активно поставляет в РФ — в частности, через страны Центральной Азии — товары двойного назначения, что позволяет поддерживать российский ВПК на плаву. По данным Службы внешней разведки Украины на начало 2025 года, 80% критической электроники для российских дронов имели китайское происхождение.
Администрацию Трампа, между тем, беспокоит не столько этот факт, сколько закупки китайской стороной российской нефти. Напомним, что на прошлой неделе Минфин США впервые после повторного избрания Дональда Трампа ввел санкции против России. Под них попали крупнейшие нефтедобывающие компании: «Роснефть» и «Лукойл», а также 34 их «дочки». По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году «Роснефть» и «Лукойл» обеспечили около четверти поставок нефти из России в Китай.
До сих пор до 20% импортируемой в Китай нефти — примерно 2 млн баррелей в день за первые девять месяцев 2025 года — поступало из России, что делает ее одним из основных поставщиков сырья для производства дизеля, бензина и пластмасс.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, после введения санкций государственные нефтяные компании Китая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil согласились временно воздержаться от закупок российской нефти, поставляемой морским путем.
Однако ключевое слово тут «временно». Во-первых, как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков JP Morgan, Китай, по всей видимости, с начала года активно формировал запасы нефти: ежедневно откладывал для будущего использования примерно по миллиону баррелей и накопил 1,25 млрд баррелей (стратегический резерв нефти США — 831 млн баррелей). И поэтому сейчас пауза в закупках стала возможной.
Во-вторых, Китай давно разработал и активно использует со своими подсанкционными партнерами — не только с РФ, но и, скажем, с Ираном — серые схемы, позволяющие не бояться вторичных санкций. Компании-посредники, специально созданные для поставок нефти, небольшие китайские банки с ограниченной связью с западной финансовой системой, теневой флот — в ход идут все эти и многие другие элементы.
Главное — не факт, что угрозу вторичных санкций США готовы подкреплять их фактическим применением.
Общаясь с журналистами, Трамп рассказал, что вообще не обсуждал с Си Цзиньпином поставки в Китай российской нефти. При этом он добавил, не вдаваясь в детали, что китайский лидер «собирается помочь» миротворческим усилиям Вашингтона: «Мы будем работать вместе по украинскому вопросу».
Вместе с тем, глава Белого дома отметил: «Мы согласились с том, что стороны [Россия и Украина] зашли в тупик. Они сражаются, и иногда, наверное, нужно позволить им сражаться».
Не до Тайваня
В целом встреча показала, что острая фаза американо-китайского конфликта на текущий момент (и это важное уточнение) завершена. Более того, США постепенно могут отказаться от тезиса о сдерживании Китая как главном внешнеполитическом приоритете. Сейчас Пентагон готовится к тому, чтобы представить новую Стратегию национальной обороны — дорожную карту приоритетов в области обороны на срок полномочий каждого президента США. И в ней, по данным Politico, будет четко прописано: приоритет — защита территории Штатов и Западного полушария.
Это будет резкий разворот от многолетнего фокуса на противодействие угрозам со стороны Китая. «Всё более очевидно, что Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью», — говорилось в первых абзацах стратегии 2018 года. Прозвучит ли этот тезис сейчас — большой вопрос.
Среди прочего, прежняя стратегия подразумевала активную поддержку Тайваня в его потенциальном столкновении с Пекином. Будучи президентом, демократ Джо Байден несколько раз заявлял, что США будут защищать Тайвань. Трамп подобных обещаний не давал, а вместо этого ввел в отношении продукции с острова 20-процентные пошлины и пытался заставить ключевую тайваньскую полупроводниковую компанию TSMC перенести производство в США.
В середине октября издание South China Morning Post писало, что основополагающий для Пентагона документ, вероятно, будет опубликован в «ближайшие недели». Впрочем, из-за продолжающегося шатдауна — приостановки работы правительства — этот момент может наступить позднее
По итогам переговоров в Пусане Дональд Трамп рассказал, что намерен посетить Китай в апреле 2026 года и ожидает, что Си Цзиньпин позже совершит ответный визит. Правда, это произойдет только в том случае, если нынешнее потепление не сменится очередными заморозками. А при Трампе политическая погода — как это уже бывало не раз — может кардинально измениться буквально за сутки.