Фармацевтическая компания называет признаки того, что ваш препарат может быть подделкой
фото: Shutterstock
Поддельные лекарства подрывают доверие к врачам и аптекам — в выигрыше только преступники.
В Латвии

Фармацевтическая компания называет признаки того, что ваш препарат может быть подделкой

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Фармацевтическая компания Novo Nordisk призывает общественность и ответственные учреждения обратить повышенное внимание на возможность появления на латвийском рынке поддельных лекарственных препаратов, в том числе содержащих семаглутид (semaglutidum) — действующее вещество препаратов Ozempic® и Wegovy®. Эта угроза реальна и должна восприниматься серьёзно, чтобы защитить безопасность, здоровье и доверие пациентов к процессу лечения.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и руководители национальных агентств по лекарствам недавно предупредили общественность о растущей опасности, связанной с рекламой и продажей нелегальных лекарств в интернете по всему Европейскому союзу.

Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здоровья (VI) сообщили, что в Латвии зафиксированы случаи, когда рецептурные препараты предлагались в социальных сетях и на сомнительных интернет-сайтах. Среди таких предложений — агонисты рецепторов GLP-1, например семаглутид, применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и контроле массы тела.

ZVA и VI предприняли меры: потребовали прекратить рекламу таких препаратов в интернете, оштрафовали лиц, распространявших их в соцсетях, и заблокировали доступ к сайтам, торгующим этими средствами.

Латвийская организация верификации лекарств ранее также предупреждала, что фальсификаторы активно используют соцсети и цифровые платформы для введения пациентов в заблуждение и продвижения поддельных лекарств.

Медицинские эксперты подчёркивают, что элементы защиты на упаковках и отслеживаемость пути лекарства (от производителя до пациента) являются ключевыми мерами против подделок, однако они теряют смысл, если препарат поступает к потребителю вне легальной цепочки поставок.

Все эти факты указывают на очевидную и серьёзную проблему — фальсификация лекарств остаётся актуальной, и случаи подделок зафиксированы также в Латвии. Учитывая высокий и продолжающий расти интерес к препаратам, содержащим семаглутид, их подделка представляет реальный риск.

Факторы риска и последствия

Неизвестный состав и примеси. Поддельные лекарства могут содержать неправильную дозировку, другие активные вещества или вредные примеси, вызывающие серьёзные побочные эффекты и угрожающие здоровью.

Отсутствие терапевтического эффекта. Если пациент получает неэффективные препараты, лечение может не дать результата — особенно опасно это при хронических заболеваниях.

Подрыв доверия к системе здравоохранения. Распространение подделок снижает доверие общества к врачам, фармацевтам, производителям и системе здравоохранения в целом.

Поддержка организованной преступности. Производство и распространение поддельных лекарств часто связано с преступными группировками, коррупцией и отмыванием денег.

Ограниченные возможности контроля со стороны государства. Для лекарств, продаваемых вне официальной цепочки поставок, становится невозможен государственный контроль качества, лабораторная проверка и отзыв в случае необходимости.

Рекомендации и напоминания для общества

Покупайте лекарства только в лицензированных аптеках. Легальная цепочка поставок гарантирует подлинность и качество препаратов — их производство, хранение и транспортировку в соответствии с требованиями.

В легальной цепочке поставок подделок семаглутидсодержащих препаратов (Ozempic®, Wegovy®) в Латвии не выявлено.

Избегайте интернет-предложений, обещающих продажу рецептурных препаратов без рецепта врача или по чрезмерно низкой цене. В Латвии онлайн-аптеки могут продавать только безрецептурные лекарства.

Проверяйте упаковку и защитные коды. Отсутствие элементов защиты или подозрительная маркировка могут указывать на подделку.

  • Если вы приобрели подозрительный препарат или заметили сомнительное предложение — сообщите в Инспекцию здравоохранения.
  • Обращайтесь за консультацией к специалистам.
  • Не занимайтесь самолечением и не используйте неофициальные каналы для получения рецептов или лекарств.

Темы

ЗдоровьеГосударственное агентство лекарствГосударственный контроль

Другие сейчас читают