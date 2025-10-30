Фармацевтическая компания называет признаки того, что ваш препарат может быть подделкой
Фармацевтическая компания Novo Nordisk призывает общественность и ответственные учреждения обратить повышенное внимание на возможность появления на латвийском рынке поддельных лекарственных препаратов, в том числе содержащих семаглутид (semaglutidum) — действующее вещество препаратов Ozempic® и Wegovy®. Эта угроза реальна и должна восприниматься серьёзно, чтобы защитить безопасность, здоровье и доверие пациентов к процессу лечения.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и руководители национальных агентств по лекарствам недавно предупредили общественность о растущей опасности, связанной с рекламой и продажей нелегальных лекарств в интернете по всему Европейскому союзу.
Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здоровья (VI) сообщили, что в Латвии зафиксированы случаи, когда рецептурные препараты предлагались в социальных сетях и на сомнительных интернет-сайтах. Среди таких предложений — агонисты рецепторов GLP-1, например семаглутид, применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и контроле массы тела.
ZVA и VI предприняли меры: потребовали прекратить рекламу таких препаратов в интернете, оштрафовали лиц, распространявших их в соцсетях, и заблокировали доступ к сайтам, торгующим этими средствами.
Латвийская организация верификации лекарств ранее также предупреждала, что фальсификаторы активно используют соцсети и цифровые платформы для введения пациентов в заблуждение и продвижения поддельных лекарств.
Медицинские эксперты подчёркивают, что элементы защиты на упаковках и отслеживаемость пути лекарства (от производителя до пациента) являются ключевыми мерами против подделок, однако они теряют смысл, если препарат поступает к потребителю вне легальной цепочки поставок.
Все эти факты указывают на очевидную и серьёзную проблему — фальсификация лекарств остаётся актуальной, и случаи подделок зафиксированы также в Латвии. Учитывая высокий и продолжающий расти интерес к препаратам, содержащим семаглутид, их подделка представляет реальный риск.
Факторы риска и последствия
Неизвестный состав и примеси. Поддельные лекарства могут содержать неправильную дозировку, другие активные вещества или вредные примеси, вызывающие серьёзные побочные эффекты и угрожающие здоровью.
Отсутствие терапевтического эффекта. Если пациент получает неэффективные препараты, лечение может не дать результата — особенно опасно это при хронических заболеваниях.
Подрыв доверия к системе здравоохранения. Распространение подделок снижает доверие общества к врачам, фармацевтам, производителям и системе здравоохранения в целом.
Поддержка организованной преступности. Производство и распространение поддельных лекарств часто связано с преступными группировками, коррупцией и отмыванием денег.
Ограниченные возможности контроля со стороны государства. Для лекарств, продаваемых вне официальной цепочки поставок, становится невозможен государственный контроль качества, лабораторная проверка и отзыв в случае необходимости.
Рекомендации и напоминания для общества
Покупайте лекарства только в лицензированных аптеках. Легальная цепочка поставок гарантирует подлинность и качество препаратов — их производство, хранение и транспортировку в соответствии с требованиями.
В легальной цепочке поставок подделок семаглутидсодержащих препаратов (Ozempic®, Wegovy®) в Латвии не выявлено.
Избегайте интернет-предложений, обещающих продажу рецептурных препаратов без рецепта врача или по чрезмерно низкой цене. В Латвии онлайн-аптеки могут продавать только безрецептурные лекарства.
Проверяйте упаковку и защитные коды. Отсутствие элементов защиты или подозрительная маркировка могут указывать на подделку.
- Если вы приобрели подозрительный препарат или заметили сомнительное предложение — сообщите в Инспекцию здравоохранения.
- Обращайтесь за консультацией к специалистам.
- Не занимайтесь самолечением и не используйте неофициальные каналы для получения рецептов или лекарств.