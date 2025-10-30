Настоящая война: более 100 человек погибли в результате полицейского рейда против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро в результате полицейской операции против наркокартеля погибли 132 человека. Об этом пишут Reuters и The New York Times со ссылкой на власти штата Рио.
Рейд против банды Comando Vermelho («Красное командование»), которая контролирует торговлю наркотиками в нескольких фавелах в Рио-де-Жанейро, начался утром 28 октября. В нем участвовали не менее 2500 силовиков, также были задействованы несколько вертолетов.
В районе операции отключились интернет и электричество, а затем началась перестрелка между полицейскими и членами банды. Силовики пытались штурмовать фавелы Алемао и Пенья, открывали огонь по подозреваемым, поджигали автомобили и строили баррикады. Члены банды в ответ сбрасывали на них взрывчатку с дронов, а также угоняли автобусы и использовали их для блокирования дорог.
Перестрелки проходили преимущественно в лесу. Жители района Пенья за ночь собрали там десятки трупов и выложили более 70 тел посреди главной улицы. Родственники погибших утверждают, что людей казнили и пытали, на их телах нашли ножевые и огнестрельные ранения, а также связанные конечности.
Губернатор штата Рио утверждает, что все убитые были преступниками, которые прятались в лесах. По его словам, «единственными реальными жертвами были сотрудники полиции».
На фоне происходящего президент Бразилии Лула да Силва отправил на встречу с губернатором в Рио министра юстиции и главу федеральной полиции.
«Мы не можем мириться с тем, что организованная преступность продолжает разрушать семьи, угнетать жителей и распространять наркотики и насилие по городам. Нам необходима скоординированная работа, направленная на борьбу с наркотрафиком, не подвергая риску невинных полицейских, детей и семьи», — написал он.
Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность числом жертв рейда в Рио-де-Жанейро и призвал власти Бразилии соблюдать права человека и расследовать произошедшее.
Как отмечает Reuters, это самый кровопролитный полицейский рейд по борьбе с наркотиками в истории Бразилии.