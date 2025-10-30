Настоящая война: более 100 человек погибли в результате полицейского рейда против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

В районе операции отключились интернет и электричество, а затем началась перестрелка между полицейскими и членами банды. Силовики пытались штурмовать фавелы Алемао и Пенья, открывали огонь по подозреваемым, поджигали автомобили и строили баррикады. Члены банды в ответ сбрасывали на них взрывчатку с дронов, а также угоняли автобусы и использовали их для блокирования дорог.