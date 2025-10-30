В Елгаве почти все муниципальные квартиры для специалистов уже сданы в аренду

В 2024 году на ремонт муниципальных квартир было израсходовано 217 410 евро, а в текущем году на эти цели выделено ещё больше — 222 878 евро. Важно отметить, что эти суммы включают все муниципальные квартиры, не только те, что предназначены для специалистов, — отдельный учёт затрат для служебного жилья не ведётся.