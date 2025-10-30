В Елгаве почти все муниципальные квартиры для специалистов уже сданы в аренду
Спрос на муниципальные квартиры в Елгаве остается очень высоким — из 53 предлагаемых жилых помещений 51 уже сдано квалифицированным специалистам, а ещё в двух ведутся ремонтные работы. После их завершения новые жильцы смогут въехать в полностью отремонтированные квартиры, сообщает Департамент муниципального имущества.
В 2024 году на ремонт муниципальных квартир было израсходовано 217 410 евро, а в текущем году на эти цели выделено ещё больше — 222 878 евро. Важно отметить, что эти суммы включают все муниципальные квартиры, не только те, что предназначены для специалистов, — отдельный учёт затрат для служебного жилья не ведётся.
Согласно нормативам самоуправления, на аренду муниципального жилья для специалистов могут претендовать работники сфер, включённых в программу развития Елгавы. В их числе:
- специалисты в здравоохранении (в том числе медицинские сёстры),
- педагоги,
- сотрудники социальной помощи и социальных служб.
Таким образом, программа направлена на поддержку ключевых отраслей, от которых зависит развитие города и качество жизни его жителей.
Личный пример
Одна из учительниц, получившая муниципальную квартиру в прошлом году, призналась, что наличие жилья стало решающим фактором при принятии решения о работе в Елгаве: «У меня несколько несовершеннолетних детей, и найти подходящее жильё на рынке аренды было бы крайне сложно. Возможность получить квартиру от самоуправления сыграла решающую роль», — рассказала педагог, пожелавшая остаться анонимной.
Кроме квартир для специалистов, самоуправление предлагает возможность аренды жилья в новом, энергоэффективном доме по адресу ул. Ганибу, 54. Этот дом отвечает современным стандартам комфорта и предназначен для жителей, ищущих долгосрочное и качественное жильё.