Круиз за 80 тысяч долларов закончился гибелью туристки: лайнер уплыл, оставив женщину на острове

Когда пропажу обнаружили, Coral Adventurer развернулся и вернулся к острову около 2 часов ночи. По словам Айрис, вертолёт начал поиски примерно в полночь, а семеро членов экипажа отправились на гору с фонарями. Поиск был приостановлен около 3 часов ночи и возобновлён на рассвете. Тело женщины нашли утром в воскресенье, однако его эвакуация с труднодоступной местности заняла почти весь день. «Мы видели, как шла поисковая операция, а затем, по её прекращению, поняли, что женщина, вероятно, погибла. Её тело вывезли только ближе к вечеру», — рассказала очевидица.