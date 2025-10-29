Круиз за 80 тысяч долларов закончился гибелью туристки: лайнер уплыл, оставив женщину на острове
80-летняя туристка погибла на острове у Большого Барьерного рифа после того, как круизный лайнер уплыл, не заметив ее отсутствия. Теперь расследование выясняет, почему пассажиров после сноркелинга пересчитали, а участников похода — нет.
Австралийские власти начали расследование гибели 80-летней женщины, которая была найдена мёртвой на острове Лизард (Lizard Island), расположенном в районе Большого Барьерного рифа. Туристка путешествовала одна и участвовала в 60-дневном круговом круизе вокруг Австралии, стоимость билета на который составляла около 80 000 долларов.
Как развивались события
Круизный лайнер Coral Adventurer вышел из Кэрнса в пятницу днём. На следующий день судно бросило якорь у острова Лизард, примерно в 90 километрах северо-восточнее Куктауна. Пассажирам предложили на катерах отправиться на остров, чтобы заняться сноркелингом или подняться на вершину Cook’s Look — самую высокую точку острова.
По предварительным данным, женщина принимала участие в групповом походе на вершину, однако во время спуска отделилась от группы и потерялась. Остальные участники дошли до катера и вернулись на лайнер, не заметив её отсутствия. Только вечером, когда судно уже собиралось покинуть остров, выяснилось, что одна пассажирка не вернулась. Полиция предполагает, что туристка могла сорваться со скалы, однако официальное заключение будет дано после судебно-медицинской экспертизы.
Очевидцы, находившиеся неподалёку на яхте, рассказали, что слышали по радио сообщения экипажа о проверке количества пассажиров после сноркелинга, но не было проверки туристов, отправившихся на прогулку по суше.
Когда пропажу обнаружили, Coral Adventurer развернулся и вернулся к острову около 2 часов ночи. По словам Айрис, вертолёт начал поиски примерно в полночь, а семеро членов экипажа отправились на гору с фонарями. Поиск был приостановлен около 3 часов ночи и возобновлён на рассвете. Тело женщины нашли утром в воскресенье, однако его эвакуация с труднодоступной местности заняла почти весь день. «Мы видели, как шла поисковая операция, а затем, по её прекращению, поняли, что женщина, вероятно, погибла. Её тело вывезли только ближе к вечеру», — рассказала очевидица.
Реакция и расследование
Компания Coral Expeditions подтвердила смерть пассажирки и выразила соболезнования её семье, отметив, что ведёт сотрудничество с полицией и Австралийским управлением морской безопасности (AMSA). «Мы глубоко сожалеем о случившемся и полностью поддерживаем семью погибшей. Пока расследование продолжается, мы не можем комментировать детали», — говорится в заявлении компании.
Эксперт по круизам Адриан Тассоне признался, что не понимает, как могла произойти подобная ситуация: «Круизные компании всегда знают, кто находится на борту. Если сообщения верны и пассажирка действительно осталась на острове, это крайне необычно. Обычно такие ошибки невозможны».
Трагедия вызвала широкий резонанс в Австралии и поставила под сомнение безопасность и контроль за пассажирами во время экскурсионных остановок круизных судов.