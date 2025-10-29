Визит Олега Бурова в Смилтенский край: поддержка местного производства и туризма
Знаете ли вы, что в Смилтенском крае готовят знаменитый на весь мир зеленый сыр, любимые макароны, а ещё можно посетить керамическую мастерскую и опробовать «симулятор бульдозера»?
В этом на собственном опыте убедился председатель Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям Олег Буров. Во время визита он не только встретился с руководством муниципалитета, но и заглянул в повседневную жизнь местных предпринимателей — от производства сыра до мастерских по глине и керамике.
В Рауне Олег Буров побывал в семейной компании, где делают знаменитый «Зеленый сыр» с выращенным «сырным яблочком» и молочными белками (цигар), а также более 20 видов пасты — с базиликом, коноплёй, халапеньо и другими местными ингредиентами. Хозяйка компании Зане Цериня рассказывает: «Мы производим то, что сами едим — всё натуральное, без искусственных добавок. Люди ценят вкус, а не только упаковку». Олег Буров отметил, что такая предпринимательская деятельность заслуживает поддержки:
«Здесь видно, как местные ресурсы превращаются в высококачественный экспортный продукт. Это то, что нужно Латвии — умное, зелёное и вкусное производство».
Во время визита Буров также побывал в керамической мастерской «Раунская глина», где недавно установили печь для высокотемпературного обжига и гончарный круг. Проект реализован при поддержке Сельскохозяйственного фонда. Местный мастер подчеркнул: «Мы не просто создаём посуду — мы сохраняем ремесло, которое является частью культурного наследия Латвии».
В Смилтенском техникуме гостей принимали руководитель отдела программы строительства Зигмундс Валтерс и преподаватель Давис Аузиньш. Гости смогли увидеть и опробовать современный класс симуляторов, где установлены симуляторы грейдера, бульдозера, экскаватора и фронтального погрузчика. Буров отметил: «Некоторым латвийским политикам нравится только фотографироваться на фоне бульдозера, а у меня была возможность не только сфотографироваться, но и лично опробовать «симулятор бульдозера».
В муниципалитете Смилтене Олег Буров встретился с председателем Эрвином Лабановскисом, чтобы обсудить бюджетные приоритеты, вопросы образования и направления развития региона. «Такие визиты — отличная возможность ближе познакомить законодателей с проблемами региона и рассказать о повседневной жизни муниципалитета. Встречи с предпринимателями помогают лучше понять их будни и принимать более ответственные решения для улучшения жизни наших жителей», — отметил Лабановскис.
Во время визита вместе с председателем муниципалитета Эрвином Лабановскисом, заместителем председателя Астридой Харью, депутатом Гиртом Фрейбергсом и руководителем отдела предпринимательства и туризма Сантой Синкой обсуждались вопросы развития района, образования, здравоохранения и бизнеса.
«Смилтене — пример того, как муниципалитет и предприниматели могут работать рука об руку. Этот город показал, что маленький город может быть домом для больших идей — со вкусом, характером и будущим», — подчеркнул Буров в завершение визита.
Заключительным пунктом программы стала поездка в усадьбу Бранты, где вместе с хозяйкой Илзе Бриеде обсуждались сохранение культурно-исторических объектов и их перспективы, а также вопросы поддержки предпринимательства и туризма в регионе.