Финансовое затишье перед бурей? Процентные ставки пока стабильны, но в 2026 году могут быть сюрпризы
На этой неделе Европейский центральный банк снова (ЕЦБ) собирается за стол переговоров. Главная тема — базовая процентная ставка. И участники рынка уже почти уверены: никаких сюрпризов, ставки останутся на текущем уровне как минимум до конца 2026 года. Но, как показывает опыт, ставки любят удивлять. Поэтому слишком расслабляться не стоит. Своим мнением поделился главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Почему прогнозируют паузу в снижении ставок?
В июне этого года ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 2 %, однако участники рынка не ожидают дальнейших снижений. Эти прогнозы основаны на двух ключевых факторах. Во-первых, текущий уровень ставки считается нейтральным — он уже не замедляет рост экономики, но одновременно помогает поддерживать стабильность цен. Во-вторых, замедление инфляции в еврозоне остановилось, а последние экономические показатели не свидетельствуют о дальнейшем ослаблении экономики. Поэтому существует мнение, что ЕЦБ удержит ставки на прежнем уровне — дальнейшее снижение на данный момент маловероятно.
Как может повлиять замедление экономики Германии?
Тем не менее данные по экономике Германии показывают обратную тенденцию — показатели промышленности вновь начинают снижаться. Индекс грузоперевозок в Германии, хорошо отражающий текущую активность в производственном секторе, сигнализирует о новом этапе спада в промышленности. Встает вопрос: это всего лишь временное замедление после тарифного шока или более глубокие признаки потери конкурентоспособности?
Кроме того, прогнозы банка Citadele также указывают на дальнейшее ослабление промышленности Германии. Если крупнейшая экономика Европы продолжит показывать признаки слабости, это может ускорить снижение инфляции в еврозоне и побудить ЕЦБ вновь понизить ставки.
Начало 2026 года может стать переломным моментом в политике ЕЦБ
До конца 2025 года существенных изменений в монетарной политике ЕЦБ не ожидается — решения по изменениям процентных ставок в октябре и декабре, скорее всего, приниматься не будут. Однако заседание в феврале 2026 года может стать поворотным моментом.
В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставок лишь в 11 %. Но при ослаблении макроэкономических показателей эта вероятность может вырасти до 50 %. В таком случае на заседании ЕЦБ в начале следующего года могут ожидать очень горячие дискуссии.
Рынки ждут стабильности, но всё зависит от экономики Германии
Сейчас участники рынка словно задремали — они прогнозируют стабильность монетарной политики ЕЦБ вплоть до конца 2026 года. Однако в реальности всё будет зависеть от траектории развития экономики Германии. Если ослабление продолжится, в 2026 году можно ожидать не одного, а нескольких снижений ставок с длительными паузами между ними.
Скорее всего, ЕЦБ будет стремиться сохранить баланс — стимулировать экономику, одновременно контролируя инфляцию.