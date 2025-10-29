Финансовое затишье перед бурей? Процентные ставки пока стабильны, но в 2026 году могут быть сюрпризы

В июне этого года ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 2 %, однако участники рынка не ожидают дальнейших снижений. Эти прогнозы основаны на двух ключевых факторах. Во-первых, текущий уровень ставки считается нейтральным — он уже не замедляет рост экономики, но одновременно помогает поддерживать стабильность цен. Во-вторых, замедление инфляции в еврозоне остановилось, а последние экономические показатели не свидетельствуют о дальнейшем ослаблении экономики. Поэтому существует мнение, что ЕЦБ удержит ставки на прежнем уровне — дальнейшее снижение на данный момент маловероятно.