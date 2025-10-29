Как подготовиться к тому, что ваш город будут бомбить: инструкция из 12 пунктов от жителя Одессы

Вполне возможно, читая этот текст, вы думаете о том, что автор нагнетает и просто пытается сбросить на вас накопившийся негатив. Вам может казаться, что в ваше окно Война точно не ворвется осколками ранящего металла и стекла, потому что вас защитит могучая армия с ядерным оружием, пятая статья НАТО или личное обещание Очень-Авторитетного-Лидера Очень-Сильной-Страны. А потому не стоит думать о неприятном и выкидывать деньги на подготовку к тому, чего никогда не будет. В Украине тоже так думали. Многие одесситы шутили по поводу возможного наступления Войны. Я тоже шутил. Прямо накануне обменивался с приятелями перлами остроумия на тему очередной даты вторжения. А потом… Потом, задним умом, соображал, сколько можно было сделать «до» из того, что пришлось делать «после». И всё, что я могу к этому добавить, простое пожелание — пусть вам никогда не придется просыпаться от воя воздушной тревоги и взрывов за окном.