Как подготовиться к тому, что ваш город будут бомбить: инструкция из 12 пунктов от жителя Одессы
Автор статьи делится личным опытом принятия войны как реальности, которая может настигнуть любую страну и любой город. Его советы — не паника, а практическое руководство для тех, кто хочет быть готов к самому худшему.
Как и большинство моих сограждан, я никогда не думал, что стану жителем воюющей страны. Причем воюющей Войну с большой буквы. Такую, от которой в стране негде по-настоящему спрятаться. С фронтами, массовой мобилизацией, бомбежками и обстрелами городов, уничтожением электростанций и дамб, зашкаливающим счетчиком жертв и в армии, и среди мирных жителей.
Сознание не принимало Войну даже тогда, когда она уже шла. С 2014 года я, как и многие другие, старательно отворачивался от АТО, искренне веря, что дело идет к «заморозке» и миру. Более того, понадобилось время, чтобы принять затяжную полномасштабную Войну даже после 24 февраля. По меньшей мере год я (и не только я), как за соломинку, цеплялся за новости, намеки и инсайды, сулящие скорое окончание Войны. Военным или дипломатическим путем — неважно. Надежда заставляла верить даже самым ненадежным и многократно лгавшим источникам. Короче говоря, переход к стадии принятия изрядно затянулся.
Зато теперь я являюсь обладателем ценного, как мне кажется, опыта, который, надеюсь, поможет другим подготовиться к Войне лучше, чем это удалось мне. Поверьте, советы, которыми я делюсь, не страшилка, призванная пощекотать нервы. Они абсолютно искренни и идут от чистого сердца. Примите как данность, что Война в любой момент может прийти в вашу страну. Период относительной стабильности в мире закончился. Сверхновая (если так можно выразиться) история показывает, что международные договоры и соглашения — плохая защита от ракет, ударных дронов и бомб.
Гарантии, увы, ничего не гарантируют. Война может начаться в любой момент и по любому поводу.
Где бы вы ни находились — в Дублине или Рио, Гомеле или Красноярске, Бостоне или Кейптауне, — однажды вашим будильником может стать сирена воздушной тревоги. Не учебной, а «всамделишной».
Замечу, что советы, с которыми вы познакомитесь ниже, сугубо практические и подойдут любому вне зависимости от убеждений. Помимо опыта моей семьи, составляя их, я воспользовался опытом друзей, знакомых, соседей и коллег.
Совет первый. Мониторьте новости и не игнорируйте угрозы
Как правило, началу Войны предшествуют тревожные признаки в открытых источниках. Например, в какой-то из соседних стран к власти пришел авторитарный лидер, у которого есть претензии к вашей стране и который не прочь побряцать оружием, проводя политику «Если завтра война, если завтра в поход». Или СМИ вашей страны начали превращаться в «Радио тысячи холмов», формирующее образ «врага». И то и другое отличный повод задуматься над тем, готовы ли вы жить в Войне. Может быть, стоит уехать, пока не поздно? А если нет, то не начать ли серьезную подготовку к «сложным временам»?
Каждому, разумеется, самому принимать решение. Но замечу, что до первого взрыва недалеко от вас, до первого приближающегося воя «шахеда» вы не узнаете, вывезет ваша психика Войну или нет. Особенно если рядом с вами те, кто прямо от вас зависят.
Совет второй. Купите зарядные станции, повербанки и другие резервные источники энергии
Во время Войны электростанции и электрокоммуникации будут одной из главных мишеней врага. Хорошая новость в том, что государство будет стараться всеми силами не дать «погасить» страну. Поскольку в современной войне это тождественно поражению. Но быть готовым к десяткам часов и даже нескольким суткам без света необходимо. Если в вашем доме можно установить генератор/солнечные панели/ветрогенераторы — замечательно. Если нет, придется ограничиваться зарядными станциями и повербанками (внешний аккумулятор). Постарайтесь подобрать одну из зарядных станций так, чтобы она «тянула» хотя бы маленький и маломощный электрочайник. Если есть возможность — обзаведитесь дорогой зарядной станцией, которая может какое-то время поддерживать работу холодильника.
Совет третий. Делайте запасы
- Вода. Проблемы с электричеством довольно часто равны проблемам с водоснабжением. Я держу постоянный запас примерно 10 литров на человека питьевой и 15 литров на человека технической. Последняя нужна, главным образом, для смыва унитаза. В условиях войны в Украине этого, как показала практика, хватает. Но на случай, если запасы кончатся, нужно знать, куда за водой идти, и иметь достаточно емкостей, в которые ее можно набрать.
- Еда. По очевидным причинам, во время Войны вы наверняка будете оказываться в ситуации, когда не сможете нормально приготовить обычную и привычную еду. Для таких случаев у вас должны быть запасы пищи длительного хранения, не требующей (или почти не требующей) приготовления. Конкретный выбор — дело вкуса. Я и большая часть моих знакомых отдают предпочтение достаточно простому и традиционному набору: сухари, галеты, печенье, сгущенное молоко, рыбные и мясные консервы, сушеное мясо и рыба в вакуумной упаковке, чипсы, супы/вермишель/пюре/каши под заливку кипятком, растворимый кофе, пакетики фруктового чая-желе, орехи, сухофрукты.
- Лекарства. Во время Войны могут возникнуть (и обязательно возникнут) перебои с поставками лекарств. Поэтому запасите нужные вам медикаменты в количестве таком, каком можете. Срок годности… В большинстве случаев, как говорили мне достойные доверия медики, это не проблема. Но, разумеется, по каждому отдельному пункту стоит проконсультироваться с врачом. Обязательно держите дома полноценную тактическую аптечку с качественными турникетами для остановки кровотечения.
- Предметы гигиены, детские товары, влажные салфетки. Во время Войны легко могут возникнуть перебои с такими привычными вещами, как туалетная бумага, прокладки или памперсы. С этим нужно считаться. Особое внимание уделите влажным салфеткам. К черту маленькие упаковки карманного формата. Чем больше, тем лучше. Вы даже не представляете, как они спасают, когда в доме два-три дня нет воды!
- Товары для животных. Думаю, не нужно объяснять, что в случае с перебоями поставок всего необходимого людям корм для животных или, скажем, наполнитель для кошачьего туалета тоже могут стать проблемой. Так что помните о братьях меньших и держите дома запас того, что им необходимо.
Совет четвертый. Утепляйтесь
Если вы живете в доме с автономным отоплением — вам повезло. Потому что центральное отопление во время Войны тоже радовать не будет. А о центральной подаче горячей воды можно сразу забыть. Нужно быть готовыми к тому, что коммунальщики постараются поддерживать тепло на том уровне, чтобы не замерзли трубы. В этих условиях идеальной домашней одеждой становятся теплые спортивные костюмы плюс теплые носки и тапочки. Кстати, в такой одежде удобнее бежать в бомбоубежище. Соответственно, нужно позаботиться и о том, чтобы жилье не теряло тепло. Поставить качественные окна и двери или как минимум закрыть все щели уплотнителем или по старинке бумагой. Но всё перечисленное — паллиатив. Главное — чем согреть жилье.
Если с электричеством всё относительно нормально, стоит прикупить экономичные обогреватели вроде керамических панелей. На случай же, если с теплом всё станет совсем плохо, стоит иметь что-то вроде биокаминов на бездымном топливе, химических и каталитических грелок.
Совет пятый. Приведите в порядок ваши документы
Возьмите себе за правило — все ваши документы и документы ваших близких должны быть надлежащим образом оформлены и продлены. Не тяните с этим вопросом. В условиях Войны процесс оформления и переоформления будет идти в разы дольше и стоить в разы дороже. Особое внимание уделите, например, медицинским заключениям и справкам, которые могут помочь вам или избежать мобилизации, или не угодить в подразделения на линии боевого соприкосновения. Если, конечно, вы сами этого не хотите.
Совет шестой. Найдите ближайшее бомбоубежище
Бомбоубежище — это не обязательно специально оборудованное подземное помещение с надписью «Бомбоубежище». Это место, где вы гарантированно можете пережить бомбежку, налет, обстрел. Отличными бомбоубежищами служат подземные станции метро или подземные цеха капитальных заводов. На крайний случай сгодится подвал собственного дома. Однако стоит учитывать, что от прямого попадания тяжелой авиабомбы или ракеты подвалы домов могут не спасти.
Совет седьмой. Соберите и всегда держите в коридоре тревожные рюкзаки
У каждого члена семьи должен быть свой тревожный рюкзак. Собрать его надо в первые же часы после начала Войны. В нем должна лежать его перемена одежды и белья по сезону, его лекарства, бутылка воды, пачка влажных салфеток, немного (так, чтобы не раздувать рюкзак) калорийной не портящейся еды, динамо-фонарик, заряженный повербанк с кабелем для зарядки телефона. У взрослых и подростков — складные ножи и аптечки. У взрослых же — разделенные поровну деньги и ценности. Немного денег должно быть и у детей, за исключением самых маленьких. У каждого должен всегда быть при себе заряженный мобильный телефон или смартфон. На всякий случай один резервный телефон должен лежать в рюкзаке кого-то из взрослых. Если есть возможность обеспечить резервными телефонами всех — не помешает. Тревожный рюкзак предназначен не только для эвакуации или бегства. Каждый раз, отправляясь в бомбоубежище, берите его с собой.
Совет восьмой. Подготовьтесь на случай пожара
Купите и держите дома респираторы или противогазы для защиты от дыма. Купите как минимум один, а лучше несколько огнетушителей. Убедитесь, что все в доме умеют пользоваться и тем и другим. Поверьте личному опыту: ходить по задымленным лестницам подъезда во время пожара без респиратора или противогаза вам не понравится. Будьте готовы использовать ваши огнетушители для борьбы с огнем в соседних квартирах и нежилых помещениях.
Совет девятый. Купите строительную полиэтиленовую пленку
Пленка должна быть толстой. Чем толще, тем лучше. Зачем? Если близким взрывом вам выбьет оконные стекла, с помощью степлера и скотча такой пленкой можно будет поставить временные заплаты. В холодное время года это особенно актуально.
Совет десятый. Ваш автомобиль всегда должен быть исправен и заправлен
Относитесь к вашему автомобилю как к одному из главных инструментов спасения вашей жизни и ваших близких. Война в Украине — отличное тому подтверждение. Множество людей спаслись только благодаря тому, что смогли увезти себя и близких как можно дальше от фронта тогда, когда счет времени до уличных боев шел на часы и минуты.
Совет одиннадцатый. Всегда будьте готовы к бегству!
Если линия фронта приближается к вашему городу — не дожидайтесь систематических обстрелов и уличных боев. Бегите. Для того чтобы сделать всё относительно спокойно и без паники, определите для себя предельное расстояние от линии фронта до города, при котором нужно собираться и уезжать. Практика войны в Украине показывает, что это приблизительно 40 км. С этого расстояния город могут начинать системно утюжить бомбами, дальнобойной ствольной артиллерией и системами залпового огня. Не верьте бравурным сводкам командования и обещаниям политиков.
Если всё обойдется — вернетесь. Не стоит терять время на переживания о том, сколько труда было положено на то, чтобы обзавестись жильем и всем тем, что в нем. Жизнь дороже.
Заранее прикиньте, как и куда вы будете ехать. Наверняка где-то в тылу у вас есть знакомые, пусть даже шапочные, которые дадут возможность пару-тройку дней отдышаться, прийти в себя и решить, что делать дальше.
Совет двенадцатый. Проводите семейные «учения»
Для того чтобы в случае необходимости не суетиться и не паниковать, стоит потренироваться во всём, что поможет выжить во время Войны. Надевать респираторы и противогазы. Спускаться в бомбоубежище. Ходить или ездить за водой. Пользоваться турникетом и огнетушителем. И, конечно, эвакуироваться. Особенно важно подготовить ко всему детей. Не бойтесь того, что соседи примут вас за сумасшедших, глядя на то, как вы ходите в респираторах по лестницам или несколько раз за день репетируете погрузку с вещами в автомобиль. Поверьте, потерять ребенка во время налета в темном подъезде или на темной улице, например, потому что он не знает, как пользоваться динамо-фонариком, намного страшнее, чем смешки соседей.
Необходимый постскриптум
Вполне возможно, читая этот текст, вы думаете о том, что автор нагнетает и просто пытается сбросить на вас накопившийся негатив. Вам может казаться, что в ваше окно Война точно не ворвется осколками ранящего металла и стекла, потому что вас защитит могучая армия с ядерным оружием, пятая статья НАТО или личное обещание Очень-Авторитетного-Лидера Очень-Сильной-Страны. А потому не стоит думать о неприятном и выкидывать деньги на подготовку к тому, чего никогда не будет. В Украине тоже так думали. Многие одесситы шутили по поводу возможного наступления Войны. Я тоже шутил. Прямо накануне обменивался с приятелями перлами остроумия на тему очередной даты вторжения. А потом… Потом, задним умом, соображал, сколько можно было сделать «до» из того, что пришлось делать «после». И всё, что я могу к этому добавить, простое пожелание — пусть вам никогда не придется просыпаться от воя воздушной тревоги и взрывов за окном.
Одесса