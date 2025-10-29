Москва испытывает острую нехватку живой силы. По данным разведки, всё больше российских солдат оказываются на фронте после минимальной подготовки — иногда всего через две недели после мобилизации. Закон, разрешающий использовать резервистов за пределами России, напрямую упоминает Сумскую и Харьковскую области, однако подготовка и снабжение этих подразделений далеки от стандартов.