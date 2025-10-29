4 причины, почему Россия не победит в войне с Украиной. Мнение разведки США
Американская разведка считает, что Россия не сможет добиться победы в войне против Украины — не только по политическим причинам, но и из-за системных слабостей армии, экономики и технологического отставания.
Американские спецслужбы считают, что, несмотря на публичные заявления, Путин не может одержать военную победу над Украиной — не только по политическим, но и по чисто техническим причинам. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa, которое цитирует двух высокопоставленных источников.
По данным разведки, Кремль сталкивается с четырьмя ключевыми проблемами, делающими эту войну фактически безнадежной.
1. Уставшие и плохо обученные резервисты
Москва испытывает острую нехватку живой силы. По данным разведки, всё больше российских солдат оказываются на фронте после минимальной подготовки — иногда всего через две недели после мобилизации. Закон, разрешающий использовать резервистов за пределами России, напрямую упоминает Сумскую и Харьковскую области, однако подготовка и снабжение этих подразделений далеки от стандартов.
Характерен случай пленного солдата, который пробыл в армии всего 12 дней. Эксперты отмечают, что такая кадровая политика резко снижает боеспособность армии и создаёт серьёзную нагрузку на бюджет, так как резервисты служат по контракту и получают выплаты и пособия.
2. Экономика под давлением войны
Санкции, рост инфляции и ставка Центробанка РФ на уровне 17% подорвали стабильность экономики. Рост ВВП составляет всего 0,6% вместо 4% годом ранее, а военные расходы, превышающие 150 млрд долларов, фактически «съедают» доходы от нефти и газа.
По мнению опрошенных La Stampa аналитиков, в 2026–2027 годах России придётся «платить по счетам» — и финансово, и политически. Уже сейчас видны признаки надвигающегося дефолта и масштабного сокращения госрасходов.
3. Малые победы — огромные потери
Путин продолжает верить, что сможет «дожать» Украину на поле боя, однако цифры говорят об обратном. Потери в технике и личном составе несоизмеримы с достигнутыми результатами. В некоторых районах российские танки застревают в болотах, а колонны уничтожаются украинскими дронами и артиллерией.
По оценке американских спецслужб, даже если Россия добивается небольших успехов в отдельных районах, эта стратегия неустойчива в среднесрочной перспективе: ресурсы расходуются значительно быстрее, чем приносят результаты.
4. Украина укрепляет военно-промышленный комплекс
Пока российская армия выдыхается, украинская оборонная отрасль делает качественный рывок. Киев наладил серийное производство беспилотников — до трёх миллионов в год, — а также готовится к запуску новых ракет Flamingo с дальностью действия до 3000 км.
Эксперты считают, что это позволит Украине наносить удары глубоко по территории России и вынудит Кремль ещё больше увеличивать оборонные расходы. Несмотря на ограниченную скорость и малую заметность на радарах, новые системы делают украинскую армию всё более автономной и технологически развитой.