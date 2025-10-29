Lux Express меняет расписание: в Лиепаю - больше рейсов, в Даугавпилс - меньше

Также будет установлено более позднее время отправления для вечернего рейса Рига-Лиепая в 21:00; он будет доступен два дня в неделю (в пятницу и воскресенье), что позволит пассажирам из Лиепаи провести день в Риге - будь то для работы, посещения концерта или друзей - и вечером удобно и с комфортом отправиться в Лиепаю, не ночуя в Риге.