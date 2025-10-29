Lux Express меняет расписание: в Лиепаю - больше рейсов, в Даугавпилс - меньше
Автобусный перевозчик Lux Express расширяет расписание между Ригой и Лиепаей из-за высокого спроса — с 3 ноября количество рейсов увеличится почти вдвое. Теперь пассажиры смогут чаще ездить к морю и обратно, выбирать удобное время отправления и даже возвращаться домой после вечерних мероприятий в столице. При этом на направлении Рига-Даугавпилс часть рейсов, наоборот, будет сокращена.
Крупнейший в Балтийском регионе автобусный перевозчик Lux Express в связи с большим спросом с 3 ноября увеличивает количество рейсов на маршруте Рига-Лиепая, сообщили в компании.
Впредь рейс Рига-Лиепая отправлением в 10:00 будет доступен четыре раза в неделю (четверг, пятница, суббота, воскресенье) вместо двух раз в неделю (пятница и воскресенье) ранее. Рейс Лиепая-Рига отправлением в 14:45 впредь также будет доступен четыре раза в неделю (четверг, пятница, суббота, воскресенье) вместо двух (пятница и воскресенье).
Также будет установлено более позднее время отправления для вечернего рейса Рига-Лиепая в 21:00; он будет доступен два дня в неделю (в пятницу и воскресенье), что позволит пассажирам из Лиепаи провести день в Риге - будь то для работы, посещения концерта или друзей - и вечером удобно и с комфортом отправиться в Лиепаю, не ночуя в Риге.
Одновременно, для того чтобы пассажиры могли попасть в Ригу до начала рабочего дня, открыт новый ранний рейс Лиепая-Рига отправлением в 05:00 (в 04:37 с остановки ул. М. Кемпес), который будет доступен по понедельникам и субботам, сообщили в Lux Express.
Автобусы Lux Express будут курсировать из Лиепаи в Ригу до 12 раз в неделю туда и обратно: в 05:00 (понедельник, суббота), 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:45, 13:30, 14:45 (четверг, пятница, суббота, воскресенье), 16:00, 17:30, 19:00, а из Риги в Лиепаю в 07:00, 09:00, 10:00 (четверг, пятница, суббота, воскресенье), 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:40, 19:00, 21:00 (пятница, воскресенье).
В отличие от лиепайского направления, с 3 ноября количество рейсов на даугавпилсском направлении будет сокращено. С понедельника по четверг будут отменены рейсы отправлением в 9:30 из Риги и в 15:35 из Даугавпилса. Также будет установлено новое время отправления в 13:40 для рейса Рига-Даугавпилс через Екабпилс, ранее отправлявшегося в 18:30.
Lux Express Latvia продолжит обслуживать даугавпилсское направление, обеспечивая один рейс из Риги в Даугавпилс и обратно с понедельника по четверг и два рейса с пятницы по воскресенье, сообщили в компании.
Все рейсы по маршрутам Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс выполняются автобусами Irizar i6s Efficient 2023 года выпуска, обеспечивающими один из самых высоких уровней комфорта в отрасли. Кроме того, во всех автобусах доступны туалеты, wi-fi, мультимедийные экраны с контентом в том числе и на латышском языке, а также бесплатные горячие напитки.