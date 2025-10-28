Меньше попыток обойти санкции против РФ и Беларуси: в Латвии фиксируется спад нарушений на 40%

Большинство грузов, на которые в этом году был наложен запрет на экспорт, составили товары, таможенные процедуры по которым были начаты не в Латвии, а в другой стране ЕС. В 18% случаев отклонённые грузы проходили оформление в Латвии, а в 82% - в других государствах ЕС.