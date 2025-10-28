Меньше попыток обойти санкции против РФ и Беларуси: в Латвии фиксируется спад нарушений на 40%
В Латвии фиксируется снижение числа нарушений санкций против России и Беларуси. По данным Службы государственных доходов (VID), за девять месяцев 2025 года таможенники выявили более 4 тысяч таких случаев — почти в полтора раза меньше, чем годом ранее. Однако растёт число уголовных дел и административных наказаний за попытку обойти ограничения.
VID поясняет, что нарушения связаны как с перевозкой и отправкой товаров физическими и юридическими лицами, так и с транспортировкой наличных денежных средств.
Для предотвращения перемещения санкционных товаров через внешнюю границу ЕС в первые девять месяцев 2025 года таможенное управление VID отказало в применении таможенных процедур к 1311 грузам с санкционными товарами, что позволило предотвратить 1199 вывозов из ЕС и 112 ввозов в ЕС из России и Беларуси.
Для сравнения, в январе-сентябре 2024 года применение таможенных процедур к санкционным грузам было запрещено 2447 раз.
Большинство грузов, на которые в этом году был наложен запрет на экспорт, составили товары, таможенные процедуры по которым были начаты не в Латвии, а в другой стране ЕС. В 18% случаев отклонённые грузы проходили оформление в Латвии, а в 82% - в других государствах ЕС.
По результатам санкционного контроля в этом году чаще всего применялся запрет на вывоз медицинских товаров, деталей машин для уборки сельскохозяйственных культур, полуприцепов, запчастей для легковых автомобилей, приборов и оборудования для измерения или контроля жидкостей и газов, мотоциклов, электрических устройств и оборудования. В 510 случаях был запрещён вывоз наличных средств в официальной валюте стран ЕС.
В этом году был запрещен ввоз в ЕС из России и Беларуси льняных брикетов, карбамида, изделий из древесины (шпона, березовой фанеры и других), осадков растительных масел, битума, дизельного топлива, косметических и гигиенических средств, стеклянных изделий и других товаров.
Если в результате таможенного контроля выявляется нарушение, таможня не только не допускает дальнейшее перемещение товаров, но и проводит оценку обстоятельств дела. При наличии признаков преступления материалы передаются управлению налогово-таможенной полиции VID для решения о возбуждении уголовного дела.
На основании материалов таможенного управления VID о возможных нарушениях санкций ЕС, влекущих уголовную ответственность, в первые девять месяцев 2025 года управление налогово-таможенной полиции VID возбудило 136 уголовных дел.
Если стоимость санкционных товаров не превышает 10 000 евро или они не являются стратегически важными, должностные лица таможенного управления VID проводят административное производство. К концу сентября таможенное управление VID возбудило 283 административных дела о нарушении санкций. В 86 случаях приняты решения, наложены штрафы на общую сумму 726 840 евро, в том числе на латвийские юридические и физические лица - 169 040 евро.