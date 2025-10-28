Работодатели в Латвии до сих пор лишают четверть трудящихся одной важной вещи
Если вы когда-нибудь с тоской смотрели на коллегу, который идёт к врачу с гордо поднятой головой и фразой «у меня страховка от работы», — вы не одиноки. Как выяснилось, каждый четвёртый работающий латвиец до сих пор лечится за свой счёт, потому что работодатель просто не обеспечивает медицинскую страховку. И чаще всего это — молодёжь, пенсионеры и те, кто получает немного, но честно работает.
Кто остался без «волшебной карточки» от работодателя
Исследование страховой компании Balcia показало, что медицинскую страховку имеют лишь 60% работающих, 26% её не видят даже в самых смелых мечтах, а 14% признались, что вообще не работают по найму.
Интересный штрих — женщины застрахованы реже, чем мужчины: 56% против 66%. Больше всего без страховки — молодёжи до 30 лет, жителей Земгале, пожилых людей и тех, кто получает до 700 евро в месяц. Короче, именно тех, кому она нужна больше всего.
Почему компании не спешат страховать людей
«Медицинская страховка — отличный бонус, но не все могут его себе позволить», — признаёт вице-президент Balcia Рейнис Берзкалнс. Малые компании и стартапы часто оказываются за бортом: страховые фирмы не спешат им делать скидки, ведь маленький коллектив — это маленький объём, но большой риск. В итоге директор малого бизнеса выбирает между «оформить страховку» и «выплатить зарплаты» — и чаще побеждает второе.
Как вариант — страховка от несчастных случаев
«Если нет возможности оплатить медицинскую страховку, всегда можно хотя бы позаботиться о безопасности», — говорит Берзкалнс. Balcia предлагает страховку от несчастных случаев, которая покрывает травмы, критические болезни, временную нетрудоспособность и даже ущерб третьим лицам. И стоит она сейчас всего 20–40 евро в год на одного сотрудника. То есть дешевле, чем хороший маникюр или пара походов в кафе.
Люди хотят заботы, а не формальностей
Неудивительно, что 89% латвийцев в опросе признались: они хотели бы, чтобы работодатель оформил хотя бы такую страховку. Не ради выгоды, а ради ощущения — что о тебе помнят, что твоя компания не бросит в трудный момент. «Даже простая страховка — это не только бумажка. Это способ сказать: “Ты нам важен”», — говорит Рейнис Берзкалнс.