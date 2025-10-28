Работодатели в Латвии до сих пор лишают четверть трудящихся одной важной вещи

Исследование страховой компании Balcia показало, что медицинскую страховку имеют лишь 60% работающих, 26% её не видят даже в самых смелых мечтах, а 14% признались, что вообще не работают по найму.

Интересный штрих — женщины застрахованы реже, чем мужчины: 56% против 66%. Больше всего без страховки — молодёжи до 30 лет, жителей Земгале, пожилых людей и тех, кто получает до 700 евро в месяц. Короче, именно тех, кому она нужна больше всего.