По одному важному показателю благосостояния Латвия значительно обгоняет Швейцарию

Высокий уровень владения недвижимостью в Латвии обусловлен несколькими факторами, сказала представитель Colliers Baltic Агия Вердиня. "Во-первых, приватизация, прошедшая в 1990-х годах, позволила большому количеству домохозяйств приобрести собственное жильё по относительно низкой цене, а потом оно передавалось из поколения в поколение. Во-вторых, в Латвии долгое время были крайне неблагоприятные условия для развития арендного жилья, и, в-третьих, для многих домохозяйств жильё служило единственной формой накопления капитала. Следует также учитывать, что исторически ежемесячный платёж по кредиту за равноценную недвижимость был в основном ниже арендной платы, а все государственные программы поддержки традиционно были направлены на тех, кто хочет купить жильё, а не арендовать. Обобщая все эти факторы, становится понятно, почему интерес к возможности аренды жилья в Латвии по-прежнему низок. С одной стороны, это сдерживает развитие профессионального рынка аренды и ограничивает мобильность, но, с другой стороны, недвижимость даёт многим людям чувство безопасности и служит формой сбережений", - отмечает Вердиня.