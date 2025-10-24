"Очень многие имеют долги по кредитам и перед Rīgas satiksme": в Риге наконец выяснили, как бездомные докатились до такой жизни

По словам Лакшевица, важнейшая цель проекта переписи бездомных, реализуемого в Риге на этой неделе, - не получение данных о количестве бездомных в Риге, а понимание того, с какими проблемами чаще всего сталкиваются респонденты и по каким причинам они стали бездомными. Интервью в рамках этого проекта и предыдущие исследования, выявили несколько важных факторов, приводящих к потере жилья, и первым из них он назвал проблемы со здоровьем.