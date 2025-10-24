Людей в Латвии предупредили о риске, которому они себя подвергают, не выполняя этой процедуры в своих домах
Частоту чистки дымоходов для различных типов отопительных систем определяют утвержденные Кабинетом министров «Правила пожарной безопасности». Однако, согласно опросу, проведённому по заказу Латвийской ассоциации страховщиков (LAA) исследовательским агентством Norstat, лишь 53% жителей Латвии, в чьём жилище установлено отопительное оборудование с дымоходом, осведомлены об этих правилах и их соблюдают.
Согласно результатам опроса, 19% респондентов знают о таких требованиях, но чистят дымоходы реже, чем предписано, или только тогда, когда возникают проблемы с отоплением. Каждый четвёртый житель (24%) вовсе не знает о существовании этих правил Кабинета министров. Чаще всего это молодые люди в возрасте до 29 лет.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), за первые девять месяцев текущего года поступило 261 вызов на тушение сажи, загоревшейся в дымоходах домов. В прошлом отопительном сезоне таких вызовов было 435, а годом ранее — 467.
За тот же период этого года было потушено 229 пожаров, предположительной причиной которых стала неисправность отопительных систем. В предыдущем отопительном сезоне таких пожаров было 341, а ещё годом ранее — 361.
«Пожарные риски — одни из самых опасных, они могут серьёзно повредить жильё или полностью его уничтожить, поэтому к чистке дымоходов нужно относиться с максимальной ответственностью. Если владелец халатно обращается со своей собственностью, не обеспечивает должного ухода и не соблюдает нормативные требования, то в случае пожара страховая компания может сократить выплату компенсации, если будет установлено, что причиной происшествия стало невыполнение норм, например несвоевременная чистка дымохода», — предупреждают страховщики.