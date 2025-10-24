Людей в Латвии предупредили о риске, которому они себя подвергают, не выполняя этой процедуры в своих домах

«Пожарные риски — одни из самых опасных, они могут серьёзно повредить жильё или полностью его уничтожить, поэтому к чистке дымоходов нужно относиться с максимальной ответственностью. Если владелец халатно обращается со своей собственностью, не обеспечивает должного ухода и не соблюдает нормативные требования, то в случае пожара страховая компания может сократить выплату компенсации, если будет установлено, что причиной происшествия стало невыполнение норм, например несвоевременная чистка дымохода», — предупреждают страховщики.