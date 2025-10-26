ФОТО: посмотрите наверх! Фантастическое путешествие, знакомящее с жемчужинами фасадов домов в центре Риги

Каждое здание — как произведение искусства, оно рассказывает о своем времени, ценностях общества и человеческом творчестве. Фасады в стиле югендстиль словно «дышат» жизнью, ведь в них отражены природа, движение и эмоции. Эти фасады помогают сохранить уникальный характер Риги. Они — доказательство того, что город на протяжении веков был центром творчества и инноваций в странах Балтии.