Купить поменьше или копить подольше: как латвийцы решают квартирный вопрос

Покупка жилья — одно из самых серьёзных финансовых решений в жизни. Но подходы к нему бывают разные: одни спешат приобрести пусть и небольшую, но свою квартиру уже сейчас, другие предпочитают дольше копить на «дом мечты». Как показал опрос банка Luminor, мнения в Латвии разделились почти поровну: 36% жителей выбрали бы вариант «купить поменьше, но уже сегодня», 31% предпочли бы подождать и накопить на просторное жильё, рассчитанное на годы вперёд.