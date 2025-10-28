Купить поменьше или копить подольше: как латвийцы решают квартирный вопрос
Стоит ли сразу брать квартиру своей мечты или лучше начать с малого — пусть и тесного, но собственного уголка? Этот вопрос сегодня волнует тысячи латвийцев. Новое исследование показывает: мнения разделились — одни спешат стать владельцами хотя бы небольшой квартиры уже сейчас, другие предпочитают терпеливо копить на просторное жилье, которое останется «на всю жизнь».
Покупка жилья — одно из самых серьёзных финансовых решений в жизни. Но подходы к нему бывают разные: одни спешат приобрести пусть и небольшую, но свою квартиру уже сейчас, другие предпочитают дольше копить на «дом мечты». Как показал опрос банка Luminor, мнения в Латвии разделились почти поровну: 36% жителей выбрали бы вариант «купить поменьше, но уже сегодня», 31% предпочли бы подождать и накопить на просторное жильё, рассчитанное на годы вперёд.
При этом латвийцы оказались осторожнее соседей — в Эстонии так поступили бы 49% опрошенных, а в Литве 44%.
Маленькое жильё — первый шаг к большому
«Наши данные показывают, что первый дом или квартиру чаще всего покупают в возрасте от 26 до 35 лет, — рассказывает руководитель направления ипотечного кредитования Luminor Каспар Саусайс. — И даже небольшой объект может стать отличной стартовой площадкой: его стоимость со временем растёт, и при продаже часть суммы можно использовать как первый взнос за более просторное жильё».
Причины переезда у всех разные: кому-то нужно больше места для семьи, кто-то хочет жить ближе к центру, школам или, наоборот, подальше от городской суеты. Важную роль играют и энергоэффективность дома, и ежемесячные расходы на содержание — именно они определяют, насколько комфортным будет жильё в долгосрочной перспективе.
Интересный факт: почти 40% ипотечных кредитов в Латвии оформляются с созаёмщиком, а 42% — с государственной программой поддержки для первого взноса.
Копить дольше — чтобы купить «на всю жизнь»
Вторая по популярности стратегия — дольше копить, но купить жильё сразу на долгие годы. Так поступили бы 31% жителей Латвии, чаще — жители Риги (42%) и семейные пары.
Однако у такого подхода есть риски: пока копите, цены на недвижимость и инфляция могут заметно вырасти, и мечта о просторной квартире окажется ещё дальше.
Жильё как инвестиция в будущее
Даже если у вас уже есть ипотека, это не повод отказываться от переезда. Напротив — существующая квартира может стать финансовым трамплином. Её можно продать или сдать в аренду, направив часть полученных средств на новый первый взнос или погашение старого кредита.
Перед покупкой важно оценить не только метраж и цену, но и местоположение, качество здания, коммунальные расходы и перспективы роста стоимости. Ведь именно эти факторы определяют, станет ли недвижимость выгодной инвестицией или обузой.
Совет эксперта: Прежде чем решаться на покупку, честно ответьте себе — чего вы хотите от жилья и что можете позволить себе сейчас. Тогда даже самый первый, скромный квадратный метр станет началом большого пути к дому мечты.