Требуется мальчик для важной роли в новом латвийском сериале - опыт не обязателен

Комедийная драма «Последний развод коммунизма» будет состоять из шести серий по 52 минуты. Режиссёры — Станислав Токалов и Линда Олте. Сценарий написали Станислав Токалов и Теодора Маркова, продюсер — Айя Берзиня (Tasse Film). Сериал планируется завершить к концу 2026 года, когда и состоится премьера. Проект победил в 2024 году в открытом конкурсе Латвийского телевидения (LTV) на создание многосерийного фильма, и именно на LTV сериал будет показан.