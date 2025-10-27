Требуется мальчик для важной роли в новом латвийском сериале - опыт не обязателен
Создатели фильма ищут мальчика в возрасте от восьми до двенадцати лет для значительной роли в новом латвийском сериале "Последний развод коммунизма".
Продюсеры сериала — студия Tasse Film — ищут мальчика в возрасте от 8 до 12 лет и ростом не выше 140 сантиметров для важной роли в новом латвийском сериале «Последний развод коммунизма». Проект является новой работой режиссёров Станислава Токалова и Теодоры Марковой, известных также по популярному сериалу «Советские джинсы».
Как отмечают продюсеры, опыт работы в киноиндустрии не является обязательным, однако важно, чтобы ребёнок чувствовал себя свободно и уверенно перед камерой. Съёмки запланированы на первую половину 2026 года.
Создатели приглашают присылать заявки с пометкой «PUIKA» на электронную почту: cast.personafilms@gmail.com, указав следующую информацию:
- имя и фамилию;
- номер телефона родителя;
- дату и год рождения;
- рост, размер одежды и обуви;
- фотографии — портрет и в полный рост;
- короткое видео (до 1 минуты), где ребёнок рассказывает о себе; видео следует загрузить на платформу и указать ссылку в письме.
Комедийная драма «Последний развод коммунизма» будет состоять из шести серий по 52 минуты. Режиссёры — Станислав Токалов и Линда Олте. Сценарий написали Станислав Токалов и Теодора Маркова, продюсер — Айя Берзиня (Tasse Film). Сериал планируется завершить к концу 2026 года, когда и состоится премьера. Проект победил в 2024 году в открытом конкурсе Латвийского телевидения (LTV) на создание многосерийного фильма, и именно на LTV сериал будет показан.
Сериал «Последний развод коммунизма» предложит оригинальную историю — пронизанный юмором и одновременно трагический рассказ о расставании двух людей, действие которого происходит с 1988 по 1991 год и охватывает ключевые события борьбы Латвии за восстановление независимости. «Истории о недавнем прошлом, особенно о нашем осознании свободы, остаются и будут актуальными, предлагая современным зрителям захватывающий эмоциональный опыт», — отмечает руководитель отдела закупок фильмов LTV Зане Валениеце.
Режиссер Станислав Токалов рассказал: «Главная тема и центральный вопрос сериала - свобода и ее различные проявления. Личная, семейная и общественная свобода, которая проявляет себя на бурном фоне 80-х годов. Главных героев мотивирует растущая необходимость не подчиняться правилам, которые вызывают потрясения в их личной жизни, а в более широком масштабе раскрывается пылкое стремление латвийского общества к переменам».