Пробы ДНК, взятые из братской могилы армии Наполеона в Вильнюсе, открыли страшные вещи о судьбе французских солдат

«Вильнюс был ключевой остановкой на маршруте отступления 1812 года. Многие солдаты прибывали туда измотанными, голодными и больными. Значительное число умерло там и было быстро похоронено в массовых могилах», — говорио молекулярный биолог и генетик Николас Раскован, руководитель отдела микробной палеогеномики Института Пастера в Париже и старший автор исследования, опубликованного в журнале Current Biology.