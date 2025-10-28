Пробы ДНК, взятые из братской могилы армии Наполеона в Вильнюсе, открыли страшные вещи о судьбе французских солдат
Отступление Наполеона Бонапарта и Великой французской армии из России в 1812 году стало катастрофическим событием, ознаменовавшим начало конца его империи и личного господства в Европе. Из полумиллиона солдат погибли примерно триста тысяч.
Как сообщает Reuters, новое исследование, в котором использовалась ДНК, извлечённая из зубов 13 французских солдат, похороненных в массовой могиле в столице Литвы Вильнюсе вдоль маршрута отступления, даёт более глубокое понимание страданий Великой армии, выявив два патогена, ранее не задокументированных в связи с этим событием.
Обнаружение бактерий, вызывающих паратифоз и возвратный сыпной тиф, показало, наряду с предыдущими исследованиями, что сразу несколько инфекций циркулировали среди солдат, уже ослабленных холодом, голодом и истощением.
Место в Вильнюсе, обнаруженное в 2001 году, содержит останки примерно 2 000–3 000 солдат армии Наполеона.
«Вильнюс был ключевой остановкой на маршруте отступления 1812 года. Многие солдаты прибывали туда измотанными, голодными и больными. Значительное число умерло там и было быстро похоронено в массовых могилах», — говорио молекулярный биолог и генетик Николас Раскован, руководитель отдела микробной палеогеномики Института Пастера в Париже и старший автор исследования, опубликованного в журнале Current Biology.
«Хотя холод, голод и тиф давно считаются главными причинами смерти солдат Наполеона, наши результаты показывают, что паратифоз и возвратный сыпной тиф также присутствовали и, возможно, способствовали ослаблению и смертности», — добавил Раскован.
Паратифоз обычно передаётся через пищу или воду, симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в животе, диарею или запор, слабость и иногда сыпь. Возвратный сыпной тиф, выявленный в исследовании, передаётся через платяных вшей и вызывает повторяющиеся эпизоды высокой температуры, головную боль, мышечные боли и слабость.
В исследовании четыре из 13 солдат дали положительный результат на бактерию, вызывающую паратифоз, и двое — на бактерию, вызывающую возвратный сыпной тиф. Симптомы этих двух заболеваний совпадают с описаниями в исторических источниках об отступлении.
Исследование 2006 года, в котором анализировалась ДНК 35 других солдат из того же кладбища, выявило патогены, вызывающие тиф и окопную лихорадку — болезни с симптомами, схожими с паратифозом и возвратным сыпным тифом. Новое исследование не обнаружило тиф и окопную лихорадку.
Наполеон возглавил Великую армию в походе на Россию в 1812 году и дошёл до Москвы, но кампания развалилась, и ему пришлось отступать из-за таких факторов, как истощение запасов, контратаки и наступление суровой русской зимы.