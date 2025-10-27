Нилс Муйжниекс обнаружил нарушения прав человека в Беларуси, он расскажет о них в ООН

Мандат специального докладчика предусматривает мониторинг ситуации с правами человека в Беларуси, подготовку рекомендаций по их соблюдению и защите, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, как внутри страны, так и за её пределами, а также доклады Совету по правам человека ООН и Генеральной Ассамблее ООН.