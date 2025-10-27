Здание ООН в Нью-Йорке.
Нилс Муйжниекс обнаружил нарушения прав человека в Беларуси, он расскажет о них в ООН
Как сообщает латвийское Министерство иностранных дел, 27 октября 2025 года в Нью-Йорке на Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН специальный докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Нилс Муйжниекс представит доклад о положении прав человека в сфере занятости в Беларуси.
Ориентировочное начало дискуссии — 27 октября в 21:00 по латвийскому времени. За презентацией и обсуждением доклада можно следить в прямом эфире.
Основные выводы специального докладчика ООН:
- в Беларуси широко распространены политически мотивированные репрессии и дискриминация в отношении участников протестов против президентских выборов 2020 года, их сторонников, а также тех, кто выступал против союза Беларуси с Россией в войне против Украины. Наиболее пострадали работники здравоохранения и культуры, учёные, журналисты, правозащитники, юристы, спортсмены и духовенство. Например, с 2020 года более 2000 деятелей культуры подверглись политически мотивированным преследованиям и цензуре, не менее 484 человек уволены из театров, музеев, библиотек, Национального исторического архива, Государственной филармонии Беларуси и других учреждений;
- на рабочих местах распространены государственный надзор, запугивание и преследование;
- законы о борьбе с экстремизмом и терроризмом злоупотребляются для запрета юридических лиц и стигматизации людей по политическим мотивам;
- против владельцев, руководителей и работников предприятий выдвигаются политически мотивированные обвинения. Владельцев компаний вынуждают ограничивать права сотрудников. Предприятия, выразившие поддержку протестам 2020 года, сталкиваются с угрозами, произвольными проверками, рейдами и обысками;
- инакомыслящим запрещается работать в определённых профессиях. Законная деятельность по защите прав человека или подозрение в связях с «недружественными» иностранными государствами часто служат основанием для исключения из профессии. В некоторых отраслях обязательным условием является демонстрация лояльности властям и следование официальной идеологии;
- женщинам по-прежнему запрещено работать по 88 профессиям. Сохраняется и растёт гендерный разрыв в оплате труда. Например, 85% работников в сфере здравоохранения — женщины, и их зарплата на 24% ниже, чем у мужчин;
- люди, находящиеся в местах лишения свободы, подвергаются тяжёлому принудительному труду, зачастую низкоквалифицированному и вредному для здоровья. С заключёнными не заключаются трудовые договоры, поэтому отсутствует понимание рабочего времени, обязанностей и оплаты труда. Прибыль от труда заключённых получают государственные и частные компании. Труд заключённых используется также для производства продукции, необходимой для нужд российской армии — ящиков для боеприпасов, форменной одежды и компонентов ракетных систем;
- все независимые профсоюзы запрещены и признаны «экстремистскими» организациями. Из 25 зарегистрированных профсоюзов, существовавших в 2019 году, осталась только одна — Федерация профсоюзов Беларуси, которая не является независимой, и к которой работники государственного сектора присоединяются принудительно;
- в отместку за участие в массовых акциях и организации забастовок после выборов члены независимых профсоюзов увольняются, произвольно арестовываются и подвергаются уголовному преследованию. Например, по состоянию на конец мая 2025 года 49 членов независимых профсоюзов признаны «экстремистами», из них девять — также «террористами».
Совет ООН по правам человека учредил мандат специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси в 2012 году. С 2024 года этот пост занимает Нилс Муйжниекс.
Мандат специального докладчика предусматривает мониторинг ситуации с правами человека в Беларуси, подготовку рекомендаций по их соблюдению и защите, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, как внутри страны, так и за её пределами, а также доклады Совету по правам человека ООН и Генеральной Ассамблее ООН.