От исчезающих птиц до марафонской рок-звезды: Splendid Palace запускает осенний цикл документального кино

«Этой осенью фестивали показали, что Splendid Palace — это место для единомышленников, ищущих связь с фантастической природой реальности. Документальное кино — это не просто отражение фактов, а истории, которые способны удивлять, трогать, будоражить и заставлять задуматься. Оно помогает лучше понять не только других, но и самих себя», — отмечает Аболиня.