От исчезающих птиц до марафонской рок-звезды: Splendid Palace запускает осенний цикл документального кино
Кинотеатр Splendid Palace открывает осенний сезон документального кино, возобновив цикл «Документальные понедельники». В рамках программы зрители смогут увидеть самые актуальные фильмы, премьеры которых состоялись на Рижском международном кинофестивале, а после показов — принять участие в обсуждениях, которые проведёт художественный руководитель кинотеатра Дайра Аболиня.
«Этой осенью фестивали показали, что Splendid Palace — это место для единомышленников, ищущих связь с фантастической природой реальности. Документальное кино — это не просто отражение фактов, а истории, которые способны удивлять, трогать, будоражить и заставлять задуматься. Оно помогает лучше понять не только других, но и самих себя», — отмечает Аболиня.
Программа показов
27 октября — “Все птицы красиво поют” (Visi putni skaisti dzied) (реж. Криста Буране)
Документально-музыкальный фильм о конце света, который уже происходит у нас на глазах: за последние 20 лет в Латвии и Европе исчезло множество видов птиц, воспетых в народных песнях и мифологии. Пять актёров и хор путешествуют по Латвии, встречаясь с исчезающими видами. После сеанса — встреча с создателями фильма.
1 ноября — “Возвращение” (Atgriešanās) (реж. Шарунаc Бартас)
Драма, снятая в документальной среде. Симона возвращается в родное село, где умирает бабушка, и вновь сталкивается с той же семейной болью — безработицей, алкоголизмом, насилием. После фильма состоится обсуждение с психологами Дианой Занде и Никитой Безбородовым.
3 ноября — “Завещание” (Testaments) (реж. Янис Абеле, сценарий Яниса Йоневса)
Документальный детектив о писателе и поэте Анатоле Имермане (1914–1998), чьё последнее желание — развеять прах в Париже — спустя 24 года пытается исполнить поэт Александр Заполь. История превращается в детектив и философское путешествие о свободе, искусстве и памяти. После сеанса — встреча с авторами фильма.
14 ноября — “Марафонская рок-звезда” (Maratona rokzvaigzne) (реж. Лаума Озола)
История Саманты Петаковой, которая в апреле 2025 года в Кракове пробежала свой 300-й марафон, став рекордсменкой Латвии. За личными победами — боль утрат, сила характера и вера в себя. Фильм вдохновляет не сдаваться и идти к целям, какими бы трудными они ни были.
24 ноября — “Север, Юг, Мужчина, Женщина” (Ziemeļi Dienvidi Vīrietis Sieviete) (реж. Мортен Травик и Суна Ким)
Остроумный документальный эксперимент о браках между северокорейскими женщинами и южнокорейскими мужчинами. Главная героиня, бежавшая из КНДР, основывает брачное агентство, уверяя, что «самые красивые женщины — с Севера, а самые привлекательные мужчины — с Юга».
1 декабря — “Девушки Буэнос-Айреса” (Buenosairesas meitenes) (реж. Лола Ариас, Аргентина)
История молодой женщины, задержанной в аэропорту с наркотиками, которая находит новую жизнь и понимание свободы в аргентинской тюрьме. Картина сочетает реальные истории, музыку и игру бывших заключённых. После показа — встреча с актрисой и режиссёром Элитой Клявиней.
Все показы пройдут в кинотеатре Splendid Palace (Рига). После каждого сеанса зрителей ждут обсуждения и встречи с авторами и экспертами, превращающие вечер кино в живой диалог о жизни, искусстве и человеке.