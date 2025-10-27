От Калнциемского квартала до сельских ярмарок: в Латвии появился первый онлайн-гид по рынкам
В этом году Агенскалнский рынок отмечает своё 100-летие, и к этой дате создан первый в Латвии национальный цифровой путеводитель по рынкам — tirguscelvedis.lv. Это удобная онлайн-платформа, объединяющая рынки, ярмарки и фермерские хозяйства со всей страны. Её цель — сделать местные продукты доступнее, укрепить рыночную культуру и показать, что латвийские рынки — не просто места торговли, а важная часть гастрономического и культурного наследия.
Официальное открытие платформы состоится 13 ноября 2025 года в Калнциемском квартале в рамках первой в истории Латвии конференции рынков.
Проект приурочен к юбилею здания Агенскалнского рынка, спроектированного известным рижским архитектором Рейнхольдом Шмелингом, и стал совместной инициативой команд Калнциемского квартала и Агенскалнского рынка.
Что представляет собой tirguscelvedis.lv
Цифровой путеводитель — это бесплатная интерактивная карта, где можно найти:
- рынки и фермерские ярмарки по всей Латвии,
- сезонные предложения и местные продукты,
- маршруты к хозяйствам, где можно, например, самостоятельно собирать ягоды,
- актуальную информацию о сельскохозяйственных и гастрономических инициативах,
- возможности прямых закупок у производителей и современные варианты доставки местных продуктов.
Цель проекта — соединить производителей и покупателей, поддержать фермеров и популяризировать медленный туризм, показывая рынки как культурные и гастрономические центры.
Первая конференция рынков Латвии
На конференции, которая пройдёт 13 ноября в Калнциемском квартале, впервые соберутся представители рынков, фермеры, муниципалитеты, эксперты в сфере туризма и архитектуры. Участники обсудят, как сделать рынки более современными, удобными и привлекательными, как облегчить участие фермеров в ярмарках и превратить рынки в туристические точки притяжения. Программа конференции включает панельные дискуссии и нетворкинг, в которых примут участие более 70 участников со всей страны.