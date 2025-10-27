От Калнциемского квартала до сельских ярмарок: в Латвии появился первый онлайн-гид по рынкам

На конференции, которая пройдёт 13 ноября в Калнциемском квартале, впервые соберутся представители рынков, фермеры, муниципалитеты, эксперты в сфере туризма и архитектуры. Участники обсудят, как сделать рынки более современными, удобными и привлекательными, как облегчить участие фермеров в ярмарках и превратить рынки в туристические точки притяжения. Программа конференции включает панельные дискуссии и нетворкинг, в которых примут участие более 70 участников со всей страны.