Маэстро Раймонд Паулс получит высшую награду Латвии - его реакция искренняя

«Мы все были встревожены, когда пришло известие о небольших проблемах со здоровьем. Но сегодня на концерте, видя эту энергию и улыбку, я желаю ему креативности и очень много концертов, которые его заряжают», — сказал Ринкевич, пожелав Раймонду Паулсу очень крепкого здоровья.