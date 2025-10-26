"Я всегда верила": пенсионерка из Салдуса выиграла почти четверть миллион евро, используя дату дня рождения сына

Пенсионерка рассказывает, что уже бывала в студии SuperBingo пять раз, а её муж — четыре. До этого их самый крупный выигрыш составлял 2400 евро в игре Kurš kuru. «Родные и друзья узнали о моей удаче в тот же день — все очень радовались. Говорят, что теперь старость будет спокойной», — улыбается победительница.