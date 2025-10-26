"Я всегда верила": пенсионерка из Салдуса выиграла почти четверть миллион евро, используя дату дня рождения сына
Пенсионерка из Салдусского края выиграла 238 645 евро в SuperBingo, выбрав числа, связанные с семьей. Победное 17 совпало с днем рождения сына.
В субботу, 11 октября, в тираже SuperBingo был сорван внушительный выигрыш — 238 645,37 евро. Счастливый билет был приобретён в торговой точке Narvesen на улице Тыргус, 1, в Салдусе. Обладательницей приза оказалась пенсионерка из Салдусского края, которая признаётся, что играет в SuperBingo уже более 15 лет.
«Первым начал муж, — рассказывает она. — Постепенно подключилась и я. Иногда покупаем моментальные лотереи, но ближе к сердцу всё же всегда был SuperBingo».
Женщина вспоминает, что во время розыгрыша очень волновалась: «Смотрела передачу и сама отмечала цифры. Когда осталась одна, руки и ноги дрожали. И когда выпало число 17 — это был шок! Я поняла, что это мой выигрыш! От радости даже заплакала».
Счастливые числа на билете были выбраны не случайно — они связаны с семьёй: количеством внуков, днями рождения и другими важными датами. Решающим оказалось число 17, совпавшее с днём рождения младшего сына.
Пенсионерка рассказывает, что уже бывала в студии SuperBingo пять раз, а её муж — четыре. До этого их самый крупный выигрыш составлял 2400 евро в игре Kurš kuru. «Родные и друзья узнали о моей удаче в тот же день — все очень радовались. Говорят, что теперь старость будет спокойной», — улыбается победительница.
Выигранные деньги женщина планирует потратить на покупку жилья поближе к городу, чтобы наслаждаться пенсией и немного отдохнуть от сельских забот.
«Муж сказал, что это получился подарок на день рождения, который я совсем недавно отметила», — добавляет она.
Пенсионерка признаётся, что всегда верила в свою удачу: «Я всегда думала — мой момент настанет! Надо верить и быть уверенной, что выиграешь, и тогда всё получится».