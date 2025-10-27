"Разовые выплаты тут уже не помогут": честный разговор о том, почему в Латвии все меньше детей

Кто-то обращает внимание на эмоциональное и физическое выгорание: «Проблема не в налогах, а в усталости. Да, финансово можно потянуть еще одного ребенка, но просто нет сил. Раньше родители мало времени проводили с детьми, сейчас — наоборот, и это истощает. Людям хватает энергии на одного-двух детей, и никакие льготы этого не изменят». «Родить — не проблема. Проблема — что делать дальше? Двух детей уже сложно организовать: садики, болезни, кружки, школа. Кто заберет ребенка в 12:00, если родители работают полный день? Чтобы позволить себе такую гибкость, нужно зарабатывать очень много».