"Разовые выплаты тут уже не помогут": честный разговор о том, почему в Латвии все меньше детей
Резкое падение рождаемости в Латвии вызвало волну обсуждений в соцсетях. Пользователи делятся личными историями, спорят о причинах демографического кризиса и предлагают, как изменить ситуацию — от реформ в образовании до поддержки работающих родителей.
За последние десять лет рождаемость в Латвии сократилась почти наполовину, и эта ужасная тенденция вызывает все больше беспокойства среди жителей. Согласно данным Центрального статистического управления, в январе–августе 2025 года в стране зарегистрировано всего 7837 новорожденных, что на 11,3% меньше, чем за тот же период 2024 года (8837 младенцев).
График изменения рождаемости показывает постоянное снижение: если в 2016 году за восемь месяцев рождалось более 15 тысяч детей, то в 2025-м — почти в два раза меньше.
Демографы признают: спад ожидался, но темпы падения превзошли самые пессимистичные прогнозы. Для сравнения, за последние десять лет рождаемость сократилась:
- в Польше — на 32%,
- в Финляндии — на 30%,
- в Латвии — примерно на 48%.
Так почему латвийцы не спешат становиться родителями? В соцсетях на эту тему развернулась бурная дискуссия. Пользовательница Синтия в платформе Threads спросила: «Что реально можно сделать, чтобы спасти ситуацию?»
Мнения людей разделились, но большинство сходится в одном — дело не только в деньгах. Как написала одна женщина: «Нормальная семья не рожает ребенка потому, что государство повысило пособие на 200 евро. Поддержка должна быть адресована семьям среднего класса, которые способны вырастить образованных, культурных детей. Нужны не разовые выплаты, а помощь с ипотекой, детскими садами, няней, медициной».
Другая поделилась личным опытом: «Когда я искала работу, три из четырех работодателей отказали мне, узнав, что у меня маленький ребенок. Сказали прямо: нам не нужны те, кто будет сидеть на больничных. Если у тебя малыш — ты не нужна рынку труда».
Кто-то обращает внимание на эмоциональное и физическое выгорание: «Проблема не в налогах, а в усталости. Да, финансово можно потянуть еще одного ребенка, но просто нет сил. Раньше родители мало времени проводили с детьми, сейчас — наоборот, и это истощает. Людям хватает энергии на одного-двух детей, и никакие льготы этого не изменят». «Родить — не проблема. Проблема — что делать дальше? Двух детей уже сложно организовать: садики, болезни, кружки, школа. Кто заберет ребенка в 12:00, если родители работают полный день? Чтобы позволить себе такую гибкость, нужно зарабатывать очень много».
Еще одна пользовательница отмечает, что, к сожалению, уже ничего нельзя сделать. Она считает, что для спасения ситуации каждая женщина репродуктивного возраста в Латвии должна родить как минимум пятерых детей, что нереально. По ее мнению, нужно смириться с тем, что Латвия вымирает.
По состоянию на 1 сентября 2025 года в Латвии проживало около 1,829 миллиона человек — и эта цифра продолжает уменьшаться.