Каждый третий латвиец тратит сбережения - подушка безопасности тает на глазах

Без сбережений чаще живут молодые люди до 29 лет (37%) и жители в возрасте от 40 до 49 лет (34%). Наиболее финансово защищенными себя чувствуют респонденты в возрасте от 60 до 74 лет - почти 60% респондентов в этой группе указали, что имеют сбережения хотя бы на один месяц, а 27% признались, что не имеют никаких накоплений.