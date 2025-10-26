Взяли на понт: США использовали свои "томагавки" для психологического давления на Россию

Объясняя влияние психологической операции, эксперт отметил, что еще во времена Советского Союза Tomahawk были довольно большим страхом, кроме того, если сейчас такие ракеты оказались бы в распоряжении Украины, это кардинально не изменило бы ход войны, но могло бы повлиять на многие вещи, поскольку эти ракеты летают низко, могут избегать радаров и имеют большой радиус действия.