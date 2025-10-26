Взяли на понт: США использовали свои "томагавки" для психологического давления на Россию
США провели успешную психологическую операцию, используя тему ракет Tomahawk для давления на Россию, считает бывший госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс.
Эпопея с ракетами Tomahawk была очень успешной психологической операцией США, которую Соединенные Штаты осуществили против России, пытаясь заставить эту страну уступить и вновь начать переговоры, заявил агентству LETA председатель правления предприятия по производству морских дронов NEWT21, бывший государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.
В то же время Гарисонс склонен считать, что на самом деле у США пока не было реального намерения предоставить Украине эти ракеты.
Объясняя влияние психологической операции, эксперт отметил, что еще во времена Советского Союза Tomahawk были довольно большим страхом, кроме того, если сейчас такие ракеты оказались бы в распоряжении Украины, это кардинально не изменило бы ход войны, но могло бы повлиять на многие вещи, поскольку эти ракеты летают низко, могут избегать радаров и имеют большой радиус действия.
Это значит, что в радиус потенциального удара попали бы многие российские военные объекты, на которые Украина в настоящее время не может эффективно воздействовать или уничтожить с помощью дронов, включая аэропорты, линии снабжения, склады и командные центры.
«Также, конечно, сама Москва оказалась бы в этом радиусе действия», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал лидеров Европейского союза обеспечить Украину оружием дальнего действия, выступив с этим призывом после того, как президент США Дональд Трамп отклонил его просьбу предоставить ракеты Tomahawk.