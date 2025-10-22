Трамп заявил, что откладывает на неопределенное время свою встречу с Путиным. По какой причине?
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил планы провести саммит с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, так как не хочет, чтобы встреча оказалась бесполезной.
Трамп 16 октября объявил, что вскоре встретится с Путиным в Будапеште. Возможным временем встречи назывались ближайшие две недели.
«Я не хочу бесполезной встречи», – сказал Трамп журналистам во вторник в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, почему встреча с Путиным откладывается.
«Я не хочу тратить время впустую, поэтому посмотрю, как будут развиваться события», – добавил президент.
На вопрос журналиста агентства AFP, что заставило его изменить решение, Трамп ответил: «На фронте происходит многое. В ближайшие два дня мы сообщим вам, что предпринимаем».
Как ранее сообщал Otkrito.lv госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров после состоявшегося в понедельник телефонного разговора тоже отменили свою ранее запланированную встречу, на которой предполагалось согласовать проведение будапештского саммита.