Вашингтон и Москва опять разошлись во мнениях: отменена встреча Рубио и Лаврова
Как сообщил CNN представитель Белого дома, запланированная встреча между госсекретарем США Марко Рубио и его российским коллегой Сергеем Лавровым отложена на неопределённый срок.
CNN сообщает, что причины отмены встречи на этой неделе не были сразу ясны, хотя один из источников отметил, что у Рубио и Лаврова возникли разногласия в ожиданиях относительно возможного завершения российского вторжения в Украину. Также пока неясно, как перенос подготовительной встречи между Лавровым и Рубио может повлиять на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште, Венгрия.
«Президент Трамп последовательно работает над тем, чтобы найти мирное и дипломатическое решение для прекращения этой бессмысленной войны и остановить кровопролитие, — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии CNN. — Он смело ведёт диалог со всеми сторонами и сделает всё возможное, чтобы достичь мира».
В понедельник Рубио и Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «дальнейшие шаги» после беседы их президентов на прошлой неделе о возможном прекращении конфликта в Украине, согласно краткому отчёту Госдепартамента США. В нём отмечается, что Рубио «подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении устойчивого урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа».
Тем временем Кремль охарактеризовал разговор как «конструктивное обсуждение», в ходе которого обсуждались «возможные конкретные шаги по реализации достигнутых договорённостей» между Трампом и Путиным.
Однако, как сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией, после разговора Рубио и Лаврова официальные лица пришли к выводу, что позиция России пока недостаточно изменилась и по-прежнему остаётся чрезмерно жёсткой. По словам источника, на данный момент Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи Трампа и Путина на следующей неделе, хотя он и Лавров могут вновь переговорить в ближайшие дни.
Прошло уже более двух месяцев с тех пор, как Трамп в последний раз лично встречался с Путиным в Анкоридже, Аляска. Та встреча, длившаяся почти три часа, завершилась без соглашения, хотя оба лидера заявили о достигнутом прогрессе.