Вашингтон и Москва опять разошлись во мнениях: отменена встреча Рубио и Лаврова

CNN сообщает, что причины отмены встречи на этой неделе не были сразу ясны, хотя один из источников отметил, что у Рубио и Лаврова возникли разногласия в ожиданиях относительно возможного завершения российского вторжения в Украину. Также пока неясно, как перенос подготовительной встречи между Лавровым и Рубио может повлиять на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште, Венгрия.