Владельцам кошек в Латгале, испытывающим финансовые трудности, предлагают помощь - бесплатную стерилизацию их питомцев
Жители Даугавпилса и Аугшдаугавского края из социально уязвимых групп могут бесплатно стерилизовать своих кошек до 31 декабря. Проект фонда Sofi поможет выполнить новые требования закона и предотвратить рост популяции животных.
Жители Даугавпилса и Аугшдаугавского края, относящиеся к социально уязвимым группам, могут бесплатно стерилизовать своих кошек в ветеринарных клиниках Petvet и Latgales Veterinārais centrs. Хозяева приглашаются записать животных на процедуру с 22 октября по 31 декабря.
Предъявив в клинике действующее удостоверение или справку из социального отдела, услугу смогут получить жители, которым официально присвоен статус малоимущего или нуждающегося домохозяйства, пенсионеры и лица с инвалидностью. Расходы на стерилизацию и кастрацию как котов, так и кошек полностью покроет благотворительный фонд Sofi.
Цель пилотного проекта — снизить страдания животных, ограничивая неконтролируемое размножение кошек и поощряя ответственное отношение к домашним питомцам. Нередко именно нестерилизованные коты, живущие у хозяев, способствуют образованию уличных колоний, поскольку свободно перемещаются за пределами дома, принося потомство бездомным кошкам. Местная организация защиты животных Dzīvnieku sargi подчёркивает, что в Латгале эта проблема обострена — из-за сдержанного отношения к стерилизации животных, различий в информационном поле и социально-экономических факторов. Вопрос обсуждался также в Сейме в прошлом году, и 1 июля 2024 года были приняты поправки к закону, устанавливающие: кошка старше шести месяцев может находиться за пределами территории своего дома только в случае, если она стерилизована и имеет микрочип, зарегистрированный в базе данных Центра сельскохозяйственных данных (LDC).
Проект поможет частично выполнить новые требования закона для жителей из социально уязвимых групп, покрывая расходы на стерилизацию. Если кошка не чипирована и не зарегистрирована, услугу бесплатно можно будет получить только при выполнении одного из следующих условий — позволить нанести кошке во время процедуры отметку в виде цифры “1” на правое ухо либо самостоятельно оплатить внедрение микрочипа, регистрацию и оформление паспорта животного (34,50 евро).
Чтобы записать кошку на процедуру, владельцам предлагается звонить в клинику Petvet (тел. 65424228) или Latgales veterinārais centrs (тел. 28317817) и сообщить о желании стерилизовать животное бесплатно в рамках программы стерилизации фонда Sofi. В клинике необходимо предъявить справку или удостоверение, подтверждающее социальный статус, дающий право на услугу, а также паспорт животного, если он имеется, и заполнить заявление о согласии на участие в программе. После процедуры кошка должна будет провести в клинике не менее двух часов. Если доставить животное на процедуру самостоятельно невозможно, следует связаться с организацией Dzīvnieku sargi (тел. 26378831), которая по возможности поможет с транспортировкой животного в клинику и обратно.
Программу стерилизации кошек владельцев для жителей из социально уязвимых групп реализует Благотворительный фонд Sofi в сотрудничестве с Latgales veterinārais centrs, клиникой Petvet и организацией защиты животных Dzīvnieku sargi. Информационную поддержку обеспечивает самоуправление города Даугавпилс и самоуправление Аугшдаугавского края.