Владельцам кошек в Латгале, испытывающим финансовые трудности, предлагают помощь - бесплатную стерилизацию их питомцев

Чтобы записать кошку на процедуру, владельцам предлагается звонить в клинику Petvet (тел. 65424228) или Latgales veterinārais centrs (тел. 28317817) и сообщить о желании стерилизовать животное бесплатно в рамках программы стерилизации фонда Sofi. В клинике необходимо предъявить справку или удостоверение, подтверждающее социальный статус, дающий право на услугу, а также паспорт животного, если он имеется, и заполнить заявление о согласии на участие в программе. После процедуры кошка должна будет провести в клинике не менее двух часов. Если доставить животное на процедуру самостоятельно невозможно, следует связаться с организацией Dzīvnieku sargi (тел. 26378831), которая по возможности поможет с транспортировкой животного в клинику и обратно.