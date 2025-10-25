Эскалация в Карибском море: США послали авианосец к берегам Южной Америки

Развертывание авианосца дополняет уже находящиеся там восемь военных кораблей, атомную подлодку и самолеты F-35. Это серьезное обострение на фоне растущей напряженности с Венесуэлой, которую Вашингтон давно обвиняет в укрывательстве наркоторговцев и подрыве демократических институтов. «Джеральд Форд», введенный в строй в 2017 году, является новейшим и крупнейшим авианосцем США, на его борту более 5000 моряков.