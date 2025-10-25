Эскалация в Карибском море: США послали авианосец к берегам Южной Америки
Администрация президента Дональда Трампа усилила наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне, объявив о направлении в Латинскую Америку авианосной группы во главе с авианосцем «Джеральд Форд».
"Рабочий класс поднимется"
Как сообщает Reuters, этот демонстративный шаг значительно превосходит все предыдущие антинаркотические операции и стал самым решительным действием Вашингтона в регионе на сегодняшний день.
Развертывание авианосца дополняет уже находящиеся там восемь военных кораблей, атомную подлодку и самолеты F-35. Это серьезное обострение на фоне растущей напряженности с Венесуэлой, которую Вашингтон давно обвиняет в укрывательстве наркоторговцев и подрыве демократических институтов. «Джеральд Форд», введенный в строй в 2017 году, является новейшим и крупнейшим авианосцем США, на его борту более 5000 моряков.
С начала сентября американские военные нанесли 10 ударов по предполагаемым наркосудам, в основном в Карибском море, в результате которых погибло около 40 человек. Пентагон не раскрыл подробностей, но сообщил, что часть погибших были гражданами Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно утверждал, что США стремятся сместить его с поста. В четверг он заявил, что в случае американского вмешательства «рабочий класс поднимется, и в стране начнется всеобщая забастовка до восстановления власти», добавив, что «миллионы мужчин и женщин с оружием в руках пройдут маршем по стране».
В августе Вашингтон удвоил вознаграждение за информацию, ведущую к аресту Мадуро, до 50 миллионов долларов, обвинив его в связях с наркоторговцами и преступными группировками, что Мадуро отрицает.
Колумбия тоже под вопросом
В последние дни усилилась также напряженность и между США и Колумбией: Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро «незаконным нарколидером» и «плохим парнем», что в Боготе сочли оскорбительным.
Через несколько часов после заявления министра обороны США Пита Хегсета о развертывании авианосца администрация Трампа объявила о введении санкций против президента Колумбии Петро, обвинив его в причастности к незаконному обороту наркотиков.
Трамп заявил, что его республиканская администрация проинформирует Конгресс о действиях против наркокартелей и что, хотя ему не требуется официальное объявление войны, следующими шагами могут стать операции против картелей на суше.
В пятницу Хегсет сообщил, что в последнем ударе по предполагаемому наркосудну были убиты шесть подозреваемых «наркотеррористов» в Карибском море. Эти удары вызвали обеспокоенность у ряда юристов и демократов в Конгрессе, сомневающихся в их соответствии международному праву.
Морской кулак США
В арсенале ВМС США всего 11 авианосцев, и их использование планируется задолго вперед. В прошлом году авианосец «Джордж Вашингтон» направлялся в Южную Америку, но это было заранее запланированное учение.
«Джеральд Форд» оснащен ядерным реактором и способен нести более 75 летательных аппаратов, включая истребители F-18 Super Hornet и самолеты раннего предупреждения E-2 Hawkeye. Он имеет вооружение, включающее ракеты средней дальности класса «земля-воздух», предназначенные для борьбы с беспилотниками и самолетами.
Авианосец оборудован современными радарами, помогающими контролировать воздушное движение и навигацию. Его сопровождают корабли поддержки — ракетный крейсер «Норманди», а также эсминцы класса «Арли Бёрк» «Томас Хаднер», «Рамедж», «Карни» и «Рузвельт», обладающие возможностями противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.