Масло гхи с неприятным сюрпризом: рижанин заподозрил подделку и оказался прав
Один из жителей Риги купил в магазине индийских товаров популярный ингредиент индийской кухни — топлёное масло гхи (ghee), однако заподозрил, что в продукт могли добавить пальмовое масло.
После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) подтвердила: в составе действительно обнаружены немолочные жиры, которых в настоящем гхи быть не должно. Торговлю данной партией продукта приостановили, сообщает передача «4. studija» Латвийского телевидения.
Гхи получают путём медленного растапливания сливочного масла для удаления воды и молочных белков. Купленный жителем продукт продавался под названием Desi Ghee, сообщает LSM.lv.
Покупатель рассказал журналистам: «Я посетил магазин индийских товаров и купил продукт Desi Ghee. Но они продают не настоящее топлёное масло, а пальмовое, которое опасно для здоровья. Два года назад, употребляя этот же продукт, я получил серьёзные проблемы с печенью и проходил лечение. На этот раз я заметил, что в упаковке видна разная окраска и чувствуется сильный запах пальмового масла, подделывающий аромат гхи».
На видео, присланном зрителем, видно, что продукт действительно выглядит подозрительно: неоднородная структура, расслоение и осадок на дне банки. Настоящее гхи по консистенции должно быть полностью однородным.
Продукт проверили специалисты PVD, и инспектор Рижского управления Интарс Саушс пояснил:
«Во время проверки был взят образец на содержание немолочных жиров. Результаты показали, что они действительно присутствуют. Если это гхи, то в нём должны быть исключительно жиры из коровьего молока».
Хотя нарушение подтверждено, состав примеси точно не определён, поэтому официально назвать её пальмовым маслом пока нельзя. «Мы остановили продажу этой партии и уведомили страну-производителя, запросив у компании подтверждающие документы, включая спецификацию состава. Возможно, продукт был неправильно маркирован. Это выяснится после получения ответов», — сообщил Саушс.
PVD продолжает расследование и начал административное производство. На вопрос, мог ли продавец сам подмешать другое масло, в службе ответили, что, хотя по адресу магазина зарегистрирована также деятельность общественного питания, доказательств ручного вмешательства не найдено.
Использование пальмового масла в пищевой промышленности не запрещено, но считается не самой полезной альтернативой. Однако если оно применяется, производитель обязан честно указать это на этикетке, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор.