Масло гхи с неприятным сюрпризом: рижанин заподозрил подделку и оказался прав

Покупатель рассказал журналистам: «Я посетил магазин индийских товаров и купил продукт Desi Ghee. Но они продают не настоящее топлёное масло, а пальмовое, которое опасно для здоровья. Два года назад, употребляя этот же продукт, я получил серьёзные проблемы с печенью и проходил лечение. На этот раз я заметил, что в упаковке видна разная окраска и чувствуется сильный запах пальмового масла, подделывающий аромат гхи».