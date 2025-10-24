Управление охраны природы обнаружило, что в Кемерском национальном парке творятся неприятные вещи
Осенью в леса отправляются тысячи любителей прогулок и грибников, чтобы насладиться природой и её дарами. Однако нередко они находят в лесу не только красоту, но и кучи мусора. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в расположенном неподалёку от Риги национальном парке Кемери.
В этой особо охраняемой природной территории ежегодно собирается более 15 тонн незаконно выброшенных отходов. Управление охраны природы напоминает: национальные парки — это не свалки, а дом редких растений и животных, а также место отдыха для ценителей природы.
Особенно много мусора сотрудники управления собирают осенью, когда грибники, забредая вглубь леса, находят отходы и сообщают о них через приложение Vides SOS. Туристы оставляют всё меньше мусора, однако растёт число случаев, когда в лес вывозят строительные отходы. «Наши наблюдения показывают, что это делается систематически. В последней партии, собранной нашими работниками в лесу, было более тонны битумного кровельного покрытия. Очевидно, владелец не захотел платить за утилизацию на официальной свалке и вывез мусор в природу», — отмечает руководитель административного отдела Пригородного регионального управления Артурс Янсонс.
Он подчёркивает: «Каждый килограмм мусора, выброшенный в природе, в итоге оказывается на полигоне за счёт налогоплательщиков. Если бы отходы сразу доставлялись в предназначенные для этого места, ресурсы и средства, которые мы сейчас тратим на их сбор и вывоз, можно было бы направить на более полезные цели, например, на поддержание и обновление туристической инфраструктуры».
Строительные отходы содержат химические вещества — краски, компоненты цемента, пластмассу и металл, которые могут вымываться в почву и грунтовые воды, угрожая растениям и качеству воды. Острые металлические и стеклянные обломки ранят животных, а щели и пустоты в строительном мусоре становятся смертельными ловушками для мелких птиц и млекопитающих. Бетонные отходы препятствуют поступлению воздуха и влаги в почву, вызывая её деградацию. Мусор нарушает природный баланс и снижает биологическое разнообразие, что особенно опасно в охраняемых природных территориях, где каждая экосистема и вид имеют значение для устойчивого функционирования природы.
Нарушителей редко удаётся поймать с поличным, поэтому управление призывает всех, кто стал свидетелем незаконного выброса мусора, фиксировать это на фото или видео. Сообщить о таких случаях можно, написав на электронную почту pieriga@daba.gov.lv или через приложение Vides SOS.