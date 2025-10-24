Управление охраны природы обнаружило, что в Кемерском национальном парке творятся неприятные вещи

Он подчёркивает: «Каждый килограмм мусора, выброшенный в природе, в итоге оказывается на полигоне за счёт налогоплательщиков. Если бы отходы сразу доставлялись в предназначенные для этого места, ресурсы и средства, которые мы сейчас тратим на их сбор и вывоз, можно было бы направить на более полезные цели, например, на поддержание и обновление туристической инфраструктуры».