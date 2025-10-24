"После операции потерял слух, но не сдался!" Умер участник легендарной команды КВН "Сборная Пятигорска"
На 44-м году жизни скончался Павел Козмопулос — актер, участник команды КВН "Сборная Пятигорска" и чемпион Высшей лиги 2004 года. Он много лет боролся с раком мозга, оставаясь примером стойкости и жизнелюбия. О трагедии уже высказались коллеги Павла по команде - Семен Слепаков и Елена Борщева.
Сегодня стало известно о смерти Павла Козмопулоса — актёра и участника команды КВН «Сборная Пятигорска», чемпиона Высшей лиги 2004 года. Павел скончался в возрасте 44 лет после продолжительной борьбы с раком мозга в больнице города Минеральные Воды.
Причиной смерти стала онкологическая болезнь, с которой артист боролся многие годы. Ещё в 29 лет у Павла начались серьёзные проблемы со слухом, а в 2008 году у него обнаружили опухоли в голове. После операции он потерял слух, но не сдался: продолжал шутить, выступать со стендапами, писать книгу и сценарий для фильма о человеке, который однажды потерял слух. В последние годы ему было тяжело ходить, и он передвигался на инвалидной коляске.
Павел Козмопулос был известен как мастер перевоплощений — он играл самых разных персонажей. Его коллеги и друзья отмечали его искренность, тепло и неподдельное чувство юмора. О трагедии уже высказались коллеги Павла по команде - Семен Слепаков и Елена Борщева.
Слепаков в соцсетях написал: "Он был для меня примером смелости, выносливости и жизнелюбия. И был настоящим другом, всегда готовым помочь. Когда я прилетал в Пятигорск, он всегда писал - Сенька, я тебя встречу… Я представить себе не мог, что в этой ситуации можно жить так. Он боролся с болезнью 16 лет. Вчера Паши не стало. Спасибо всем, кто все эти годы его любил и поддерживал. Покойся с миром, брат. Люблю тебя".
Елена Борщева также опубликовала в своём блоге трогательные воспоминания и фотографии с ним, в том числе кадры, где он находится в инвалидной коляске. Она подчеркнула, что Павел был не только талантливым артистом, но и настоящим другом. «Не стало нашего "кучерявого" из "Сборной Пятигорска"... Паша всегда считался нашим самым лучшим актёром, мы все были заложниками своих образов, а он был мастером перевоплощений, играл и женщин, и детей, и ихтиандра! А ещё он был классным другом и настоящим человеком!» — написала Борщева.
Павел активно вел социальные сети, где делился своей борьбой с болезнью и поддерживал оптимистичный настрой. В его профиле в соцсетях была надпись: «Когда нет у человека слуха, это не трагедия. Нет зрения — тоже не трагедия! Нет рук, ног — не трагедия. Трагедия — это когда у человека нет мозгов». Его жизненный пример вдохновлял многих.